Des lycéens aident à découvrir 4 nouvelles planètes extraterrestres

Cela pourrait être le début de deux brillantes carrières scientifiques.

Deux lycéens du Massachusetts – Kartik Pinglé, 16 ans et Jasmine Wright, 18 ans, ont aidé à découvrir quatre nouveaux planètes extraterrestres , une nouvelle étude rapporte.

Pinglé et Wright sont les deuxième et troisième auteurs sur le papier découverte , qui a été publié en ligne lundi (25 janvier) dans The Astronomical Journal. Ils ont fait leur travail d’un autre monde via le Student Research Mentoring Program (SRMP) du Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA) et du Massachusetts Institute of Technology (MIT), qui relie des lycéens locaux à des scientifiques pour des projets d’un an.

«À la fin du programme, les étudiants peuvent dire qu’ils ont fait des recherches actives et de pointe en astrophysique», explique Clara Sousa-Silva, directrice du SRMP, cosmochimiste au MIT, dit dans un communiqué de la CfA .

Pinglé et Wright ont travaillé avec Tansu Daylan, chercheur postdoctoral à l’Institut Kavli du MIT pour l’astrophysique et la recherche spatiale et auteur principal du nouvel article. Daylan et ses collègues – l’étude compte des dizaines de co-auteurs – ont scruté les observations de l’étoile solaire HD 108236 faites par la NASA. Satellite d’enquête sur les exoplanètes en transit (TESS).

TESS chasse des mondes extraterrestres via le « méthode de transit , « notant les baisses minuscules mais révélatrices de la luminosité des étoiles provoquées lorsque les planètes en orbite croisent leurs visages du point de vue du vaisseau spatial. L’équipe a confirmé quatre de ces baisses causées par la planète dans la courbe de lumière du HD 108236, qui se trouve à environ 200 années-lumière de la Terre .

« J’étais très excité et très choqué », a déclaré Wright dans le même communiqué. « Nous savions que c’était le but de la recherche de Daylan, mais trouver un système multiplanétaire et faire partie de l’équipe de découverte, c’était vraiment cool. »

Trois des quatre nouveaux mondes sont des planètes gazeuses légèrement plus petites que Neptune. La quatrième est une super-Terre, une planète rocheuse un peu plus grande que la nôtre, ont déclaré les chercheurs. Les quatre exoplanètes sont très proches de HD 108236; leurs périodes orbitales vont d’un peu moins de quatre jours terrestres à 19,5 jours terrestres.

Pour la perspective: la planète la plus intérieure de notre système solaire, Mercure, effectue un tour autour du soleil tous les 88 jours.

Les nouveaux mondes HD 108236 sont intrigants et méritent une étude plus approfondie, a déclaré Daylan.

« Notre espèce envisage depuis longtemps des planètes au-delà de notre système solaire, et avec les systèmes multiplanétaires, vous remportez en quelque sorte le jackpot », a-t-il déclaré dans le même communiqué. « Les planètes sont originaires du même disque de matière autour de la même étoile, mais elles ont fini par être des planètes différentes avec des atmosphères et des climats différents en raison de leurs orbites différentes. Nous aimerions donc comprendre les processus fondamentaux de formation et d’évolution des planètes en utilisant ce système planétaire. «

Daylan a également déclaré qu’il aimait travailler avec Pinglé et Wright, qui étaient payés quatre heures par semaine pour leur travail via SRMP.

« Ce sont des scientifiques salariés », a déclaré Sousa-Silva. « Nous voulons les encourager à dire que poursuivre une carrière universitaire est agréable et enrichissante, peu importe ce qu’ils finissent par poursuivre dans la vie. »

Pinglé et Wright pourraient bien continuer sur la voie scientifique. Pinglé, un junior, envisage d’étudier les mathématiques appliquées ou l’astrophysique après l’obtention de son diplôme, selon le communiqué du CfA. Et Wright a été accepté dans un programme de maîtrise en astrophysique de cinq ans à l’Université d’Édimbourg en Écosse.