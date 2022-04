Des lettres montrent que Jimmy Savile a donné des conseils à la famille royale

En plus de “ nombreuses images d’archives », les cinéastes ont eu accès à des dizaines de lettres entre le prince Charles et l’artiste populaire, le royal cherchant prétendument des conseils sur la façon d’améliorer l’image de sa famille – soi-disant à la suite d’erreurs de relations publiques.

À un moment donné, nous voyons comment Savile a partagé un document manuscrit de cinq pages intitulé Lignes directrices pour les membres de la famille royale et leur personneldans lequel l’homme de 40 ans a expliqué comment il pensait que la famille royale devrait réagir à des incidents importants – censés avoir été rédigés après les commentaires controversés du duc d’York sur la catastrophe de Lockerbie, qui, selon lui, « n’affecte la communauté que dans un très peu de chemin » et devait nécessairement « arriver à un moment donné ».

Selon Deacon, la réponse du secrétaire privé de la reine a été « assez tiède, et Charles [was] frustré par cela ».

Le royal a écrit: «Vous êtes si doué pour comprendre ce qui fait fonctionner les gens et vous êtes merveilleusement sceptique et pratique. Pouvez-vous jeter un œil sur ce brouillon et me dire comment vous pensez que nous pouvons mieux attirer les gens ? »