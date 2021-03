Des lapins déterrent des artefacts vieux de 9000 ans sur «  Dream Island  »

Un fluffle de sauvage lapins a déterré des trésors archéologiques inestimables sur une île au large des côtes du Pays de Galles, au Royaume-Uni.

Les lapins fouisseurs ont déterré deux artefacts – un outil de l’âge de pierre de 9000 ans et une pièce de poterie de 3750 ans, probablement d’une urne de l’âge du bronze cassée, selon le Wildlife Trust of South and West Wales, qui gère l’île de Skokholm, où les objets ont été trouvés.

Les archéologues ont découvert des artefacts similaires sur le continent britannique, mais ces nouvelles découvertes sont les premières du genre sur l’île de Skokholm et indiquent que les humains y ont visité ou vécu il y a des milliers d’années, a découvert le Wildlife Trust.

L’île, située à environ 3,2 kilomètres au large de la côte du Pembrokeshire, un comté du sud-ouest du Pays de Galles, est connue pour les dizaines de milliers d’oiseaux marins qui y nichent au printemps et en été. Sa beauté naturelle et sa faune lui ont valu le surnom de «Dream Island».

Une vue aérienne de l’île de Skokholm, qui se trouve au large des côtes du Pays de Galles. (Crédit d’image: Lucy Griffiths)

Les découvertes archéologiques au fil des ans ont montré des preuves de personnes préhistoriques sur cette île, mais on en sait peu sur eux. À partir de 1324, l’île de Skokholm est devenue une ferme de lapins pour les 200 années suivantes – une pratique insulaire courante à cette époque, selon le Wildlife Trust. Il semble que certains des descendants de ces lapins aient creusé les dernières découvertes.

Les gardiens ont trouvé les artefacts près de ces terriers de lapin sur l’île de Skokholm. (Crédit d’image: Richard Brown & Giselle Eagle / WTSWW)

Les gardiens Richard Brown et Giselle Eagle, qui surveillent l’île alors qu’elle est fermée en raison de la pandémie, ont d’abord trouvé l’artefact lisse et ovale de l’âge de pierre, alors qu’ils étaient près d’un labyrinthe de lapins. Ils l’ont décrit comme «un caillou intéressant», dans un article de blog du 16 mars.

Le galet biseauté que les lapins ont déterré sur l’île de Skokholm. (Crédit d’image: Richard Brown & Giselle Eagle / WTSWW)

Le duo a envoyé des photos du galet à Toby Driver, un archéologue de la Commission royale du Pays de Galles, qui a à son tour contacté l’expert en outils de pierre préhistorique Andrew David. Dès qu’il a vu les images, David a su que la pierre était une découverte importante.

« Les photos étaient clairement d’un ‘galet biseauté’ du Mésolithique tardif (âge de la pierre moyen), un outil qui aurait été utilisé dans des tâches telles que la préparation de sceller des peaux pour fabriquer des motomarines habillées de peau ou pour transformer des aliments tels que des crustacés, parmi les communautés de chasseurs-cueilleurs il y a environ 6 000 à 9 000 ans », a écrit David dans un courriel aux gardiens.

« Bien que ces types d’outils soient bien connus sur les sites côtiers du Pembrokeshire et de Cornwall, ainsi qu’en Écosse et dans le nord de la France, il s’agit du premier exemple de Skokholm et de la première preuve solide de l’occupation mésolithique tardive de l’île », David ajoutée.

Quelques jours plus tard, Brown et Eagle ont trouvé un autre artefact – un morceau de poterie grossier – que les lapins avaient creusé par les mêmes trous que la découverte précédente. Comme les gardiens l’ont écrit dans un 19 mars article de blog , ce morceau de poterie « à nos yeux (très) inexpérimentés, avait l’air vieux. »

(Crédit d’image: Crédit Richard Brown & Giselle Eagle / WTSWW)

Le fragment de poterie provenait d’un pot à paroi épaisse qui avait été décoré de lignes incisées autour de son sommet, a déclaré Jody Deacon, le conservateur de l’archéologie préhistorique à Amgueddfa Cymru – National Museum Wales, aux gardiens. Ce pot était probablement une urne de vase de l’âge du bronze, un contenant associé aux enterrements de crémation, a noté Deacon.

Le fragment de poterie datait de 2100 à 1750 avant JC, soit il y a environ 3750 ans, a déclaré Deacon. Les morts étaient souvent incinérés et enterrés dans des urnes dans l’ouest du Pays de Galles à cette époque, mais c’est la première preuve d’une telle urne sur l’île de Skokholm, ou sur l’une des îles de l’ouest du Pembrokeshire, a déclaré Deacon.

«C’est une découverte incroyablement passionnante», ont écrit les gardiens dans le billet de blog du 19 mars. « Il est assez stupéfiant que depuis des milliers d’années, des gens soient retournés dans cette même région, certains d’entre eux travaillant peut-être sur des peaux de phoque, construisant peut-être des bateaux en peau, d’autres enterrant leurs morts.

Grâce à ces découvertes assistées par des lapins, la Commission royale du Pays de Galles envisage désormais d’entreprendre des travaux archéologiques sur l’île de Skokholm cet été.

« Il semble que nous ayons un tumulus funéraire en bronze ancien construit sur un site de chasseurs-cueilleurs de l’âge de pierre moyen, dérangé par les lapins », a déclaré Driver. « C’est un endroit abrité, là où se trouve maintenant le cottage de l’île, et qui est clairement installé depuis des millénaires. »

