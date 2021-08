Des jumeaux de 7 mois emportés par les inondations de Waverly, dans le Tennessee

Une famille pleure la perte de leurs jumeaux de sept mois après qu’ils ont été emportés par les crues éclair qui ont dépassé Waverly, Tennessee ce week-end.

Le comté de Humphreys, dans le Tennessee, a été frappé par un énorme 17,02 pouces de pluie. Les précipitations de samedi ont dépassé le précédent record de l’État de 13,06 pouces, enregistré le 13 septembre 1982.

Les conséquences tragiques auraient fait au moins 22 morts selon diverses sources d’information, des dizaines étant toujours portées disparues alors que les sauveteurs poursuivent leurs efforts de recherche.

Les jumeaux ont été emportés par les inondations de Waverly, dans le Tennessee.

Parmi les personnes décédées figurent les jumeaux Ryan et Rileigh, âgés de sept mois, qui ont été tragiquement arrachés des bras de leur père tôt samedi matin alors que la famille tentait d’échapper à la montée des eaux, selon leur grand-mère, Angie Willeby.

La mère des enfants se serait accrochée à un arbre pour éviter d’être emportée pendant que leur père tentait de sauver les jumeaux ainsi que leurs frères et sœurs âgés de 19 mois et 5 ans.

Les jumeaux ont été arrachés de ses bras et ont disparu sous l’eau, pour ensuite être récupérés par les premiers intervenants. La mère, ainsi que le père et d’autres enfants, ont survécu à l’horrible épreuve.

La communauté sera ébranlée par des crues soudaines catastrophiques, dont les effets complets sont encore inconnus.

« Nous travaillons très assidûment pour identifier, photographier, réunir et obtenir des réponses aux questions des familles – et c’est vraiment difficile compte tenu de notre logistique, sans téléphones ni communications », a déclaré aux journalistes le shérif du comté de Humphreys, Chris Davis.

Le changement climatique a peut-être aggravé les inondations.

Avant les fortes pluies, Krissy Hurley, météorologue à Nashville, a signalé qu’un avertissement de crue éclair avait été émis à l’avance. Cependant, les prévisionnistes ont estimé que 4 à 6 pouces de pluie seraient probables, car la pire tempête enregistrée dans la région n’était que de 9 pouces. Hurley a déclaré que ce que le Tennessee a vu était « le double du montant que nous avons jamais vu ».

Des études récentes mettent en évidence une réalité alarmante : une Terre qui se réchauffe en permanence fera des inondations et des précipitations extrêmes un phénomène fréquent. Rien qu’en juillet, des inondations généralisées ont été signalées dans le monde, des États-Unis à la Chine.

Le souci n’est pas que nous voyions potentiellement plus de pluie en moyenne, mais plutôt que ces pluies torrentielles soient dangereusement plus fortes et moins prévisibles, comme on l’a vu avec les inondations de samedi.

Le président Biden a exprimé ses condoléances aux victimes des inondations du Tennesse.

Hier soir, Biden a tweeté son soutien aux victimes et à leurs communautés.

Alors que les efforts de sauvetage se poursuivent, la famille et les amis se présentent à un tableau du centre d’urgence du comté pour publier les noms de ceux qui sont actuellement MIA. Les noms des disparus sont également répertoriés sur la page Facebook du ministère de la Sécurité publique de Wavery, qui est mise à jour en conséquence.

Un Gofundme pour la famille des jumeaux décolle.

Charity Hooks, un cousin de la famille, a mis en place un Gofundme dans l’espoir de recueillir des dons pour couvrir les frais des funérailles des enfants et des réparations domiciliaires. À ce jour, plus de 50 000 € ont été amassés.

Nos pensées vont aux personnes touchées par les inondations meurtrières. Vous pouvez aider les autres personnes touchées en faisant un don au Tennessee Emergency Response Fund et à la Community Foundation of Middle Tennessee.

Yona Dervishi est une écrivaine qui travaille actuellement chez YourTango en tant que stagiaire éditoriale. Elle couvre des sujets relatifs aux soins personnels, à l’acceptation radicale, aux actualités et au divertissement.