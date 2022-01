Des jokers impraticables s’ouvrent sur l’avenir du spectacle après le départ de Joe Gatto

Les membres restants James Murray, Brian Quinn et Sal Vulcano ont révélé leur plan, confirmant qu’un « nouveau chapitre » est en route malgré les changements apportés à la programmation.

« Bien que nous soyons attristés de le voir partir, nous voulons continuer à faire rire les gens, garder notre relation avec le Jokers peu pratiques les fans vont, et continuez à travailler avec les membres de notre équipe que nous considérons comme une famille.

Il a déclaré: « A côté de mes amis, j’ai consacré une décennie de ma vie à construire cette franchise et je ne pourrais pas être plus fier de ce qui a été accompli. Cependant, en raison de certains problèmes dans ma vie personnelle, je dois m’éloigner.

« Bessy et moi avons décidé de nous séparer à l’amiable, alors maintenant je dois me concentrer sur le fait d’être le meilleur père et coparent pour nos deux enfants incroyables. »