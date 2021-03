Des jeux parfumés? Le brevet Sony montre que nous pourrions sentir les jeux à l’avenir

Allons-nous jouer avec l’odeur des zombies dans notre nez ou l’odeur fraîche d’une prairie couverte par les premiers rayons de soleil de la journée? Un nouveau brevet de Sony pourrait bientôt introduire cette fonctionnalité futuriste dans le monde du jeu. Mais comment l’entreprise compte-t-elle introduire une telle expérience de reniflement sur les prochaines consoles PlayStation?

Jouer avec une odeur: Sony veut que nous sentions les jeux

Comme Gamerant l’a découvert, Sony le souhaite apparemment à l’USPTO (United States Patent and Trademark Office) Odeur de jeu breveté afin de pouvoir aborder d’autres sens que simplement ressentir, voir et entendre tout en jouant.

Comment c’est censé fonctionner? Celui décrit dans le brevet technologie de parfum numérique devrait non seulement être en mesure de fournir des odeurs différentes à l’utilisateur de manière isolée, mais également prendre en compte la façon dont différentes personnes perçoivent les odeurs. On parle aussi de odeurs concurrentes positif, neutre ou négatif Les interactions aurait pu, qui à son tour a un nouvelle note parfumée produire.

Exemple: Si un feu brûle au loin, mais qu’il y a un champ de lavande fortement parfumé devant votre nez, un tout nouveau mélange de senteurs peut apparaître.

Dans l’ensemble, cependant, le projet est une entreprise extraordinairement complexe et jusqu’à présent pas détaillée, car à ce jour, il n’a même pas été finalement étudié comment l’odorat individuel fonctionne chez les humains. Le fait est cependant que l’odorat est l’un de nos sens les plus forts et les plus importants, ce qui a un impact majeur sur notre perception et notre bien-être.

Percevoir cette toile de fond olfactivement serait un vrai régal. De là, il y a aussi l’autre côté …

© Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment

À quoi pourraient ressembler les jeux?

Il serait d’autant plus intéressant de découvrir comment le jeu changerait si nous aimions soudainement la maison parfumée aux biscuits de nos Sims ou les environnements densément envahis par les jeux. Inexploré 4 Vraiment sentir – ou les bâtiments minables et modernes dans les jeux d’horreur. Ou les champs de bataille sanglants de Battlefield et les ballonnements en décomposition Le dernier d’entre nous 2?

On peut probablement tous se passer de l’odeur de ce beau mec.

© Sony Interactive Entertainment / Naughty Dog

Oui, jouer avec un parfum aurait évidemment ses inconvénients ou seriez-vous intéressé par l’odeur de la mort ou la sueur de Nathan Drake? En termes de réalité, les jeux parfumés seraient toujours une mise à niveau décente – mais voulez-vous toujours cela? Associé à la PlayStation annoncée Casque VR2 cela pourrait être une expérience bouleversante. Et une assez mauvaise.