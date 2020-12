Des jeux dont vous ne pouvez pas parler (Opinion de Jaime Llanos)

Barrières de spoiler, expériences et élitisme

Commencer un article avec une alerte spoiler, c’est, du moins pour moi, prendre une petite défaite. Et c’est une défaite parce que j’écris ces mots de ma simple passion pour les jeux vidéo et sans intérêt au-delà d’atteindre le plus de gens possible. C’est pourquoi avoir à vider une histoire ou une expérience pour pouvoir en parler correctement est un mal nécessaire qu’il faut assumer ou qui, s’il est évité, perd aussi quelque chose dans le processus en se limitant à parler de la prémisse initiale ou de la pointe de l’iceberg qui signifiait cette expérience qui nous a suffisamment marqués pour vouloir la partager avec le reste du monde.

Eh bien, comment parlez-vous de comment Le guide du débutant Cela vous fait changer votre façon de penser la critique et la mort de l’auteur sans vous mêler de détails qui, pour quelqu’un qui ne l’a pas joué, pourraient ruiner l’expérience simplement en le signalant; reconnaître son existence? Comment recommander fortement ce titre avec plus que la phrase typique « Il faut le jouer » ou « Moins on en sait d’avance, mieux c’est » sans créer une sorte d’élitisme étrange autour d’un titre qui sépare ceux qui l’ont déjà joué de qui pas? Si le simple fait de mentionner que ce travail de Davey Wreden touche à ces questions me donne un certain sentiment d’inconfort à l’idée qu’il pourrait perturber l’expérience de quelqu’un qui le jouera dans le futur en lisant ces mots. La même chose se produit avec de nombreuses autres œuvres qui me sont très spéciales: Rentrés chez eux, Ce qu’il reste d’Edith Finch, Silencieux HIll 2 juste pour nommer les premiers qui me viennent à l’esprit.

Peut-être que quelqu’un de plus expérimenté ou qui comprend mieux ces œuvres peut trouver un moyen d’en parler de manière substantielle et significative sans avoir à vider l’histoire à ceux qui sont intéressés à les jouer, mais j’en doute vraiment. Parce qu’il est difficile de mentionner le sentiment effrayant que cela donne Rentrés chez eux et pourquoi le fait que cela fonctionne élève l’œuvre sans ruiner la fin ou sans donner au futur joueur une perspective différente qui les amène à ne pas finir par apprécier le titre autant qu’un seul simplement parce qu’il savait quelque chose qu’on ne savait pas quand ils l’ont joué .

L’autre côté de la pièce

Je comprends aussi qu’il y a des gens qui ne sont pas très intéressés par les spoilers ou qu’un titre n’attire pas suffisamment l’attention et veulent découvrir de quoi il s’agit même si cela signifie perdre une partie de l’expérience en cours de route. Par exemple, en 2018 si je ne me trompe pas, c’était quand j’ai joué pour la première fois Âmes sombres. J’ai commencé avec la troisième tranche et je ne savais pas si je l’aimerais; a joué Skyrim, le RPG d’action avec un décor médiéval qui a servi de référence pour le genre – du moins je l’ai vu à l’époque – et je ne l’avais pas aimé. De plus, si l’on ajoute à cela l’élitisme qui entoure la saga avec la question de la difficulté, pour quelqu’un qui n’est pas très doué dans les jeux vidéo et qui trouve généralement répéter un niveau ou un boss plusieurs fois frustrant est une raison plus qu’importante. vouloir éviter les travaux de From Software. Ce n’est que lorsque j’étais fatigué de regarder des vidéos de personnes dont j’apprécie beaucoup l’opinion sur la saga que j’ai décidé de l’essayer et, malgré le fait que dans leurs vidéos, ils répètent constamment qu’il valait mieux les lire sans rien savoir. nécessaire savoir dans quoi j’allais m’engager si je leur donnais une chance. Et encore à ce jour sachant qu’il y a des choses que j’aurais sûrement plus valorisées si j’étais entré aveuglément dans la saga, Je ne peux pas regretter d’avoir recherché ces jeux car je sais que mon moi 2018 n’aurait pas toléré d’être littéralement coincé entre un feu de joie et un autre sans même avoir des patrons impliqués si ce n’était pas parce que je supposais que ça valait le coup, si ce n’était car je risquais de ruiner mon expérience pour en savoir assez sur ces œuvres pour vouloir leur donner une chance malgré leur écrasante difficulté.

Mais aussi savoir quelque chose sur traditions de Âmes sombres Avant d’y jouer, cela m’a aidé à apprécier une histoire et un monde si cryptiques que, si j’étais entré sans rien savoir et pensant que c’était juste un autre jeu, ils seraient passés complètement inaperçus dans mon cerveau endormi en raison du manque de sommeil et de l’excès d’Internet. . Et parce que je pense aussi la façon dont vous entrez dans un jeu vidéo influence fortement votre expérience avec celui-ci au point où tout ce qui est bon peut paraître excellent et le mauvais peut passer inaperçu -em, Épée vers le ciel Dans mon cas, par exemple, juste à cause de la prédisposition que vous avez avant de jouer à un jeu vidéo ou de votre humeur ou, plus important encore, de ce que vous en savez.

Luminosité perdue dans le noir

Attention, des jeux comme Âmes sombres qui peut être apprécié en sachant à quoi vous êtes confronté mais qui sont plus agréables même sans savoir que rien est la minorité. De nombreux titres, la grande majorité, ne sont guère affectés par le fait de savoir à quoi vous êtes confronté. FOMO à part, voir de quoi parle le dernier Le credo de l’assassin ou Appel du devoir ou visionner des images ou des vidéos de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Cela peut être gênant ou désagréable si vous voulez les jouer, et pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas encore mais cela ne gâchera pas l’expérience, pas vraiment. Eh bien, ni l’histoire ni le message que ces titres veulent – ou non – délivrer ne signifient rien par rapport au gameplay, seul élément qui ne peut pas vraiment être ruiné. Au lieu de cela, des titres comme Le guide du débutant ils peuvent être facilement éviscérés, si facilement que la règle tacite de ne pas en parler dans les espaces ouverts est créée où les gens qui ne les ont pas joués peuvent aller les recommander devient un paradoxe dans lequel, plus on en parle pour faire appel à l’intérêt des autres, plus on risque de ruiner une expérience unique et brillante qui finit par se perdre dans le noir du manque d’information.