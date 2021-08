Des iPad et iPad mini plus fins devraient apparaître en 2021

Apple veut apparemment rééditer l’iPad et l’iPad Mini. Les deux modèles pourraient être révisés cette fois non seulement techniquement, mais aussi optiquement.

Après la sortie d’une nouvelle édition de l’iPad Pro au printemps, Apple souhaite également actualiser sa gamme d’iPad plus petits cette année. L’iPad et l’iPad Mini devraient également subir une cure de jouvence visuelle, comme Bloomberg signalé.

Enfin un nouveau design pour les « petits » iPad

Maintenant que le design des deux tablettes est devenu assez poussiéreux, l’iPad et l’iPad Mini doivent être adaptés plus étroitement au design des modèles actuels d’iPad Pro et d’iPad Air. Nous parlons d’écrans plus grands, de cadres plus étroits et de boîtiers généralement plus minces. De plus, les deux appareils devraient également recevoir un nouveau processeur. On ne sait toujours pas de quelle puce il s’agira. L’expérience a montré qu’Apple utilise rarement les derniers processeurs dans ses iPads moins chers. Il est concevable qu’Apple intègre le processeur A14 dans les iPad, tandis que les nouveaux modèles d’iPhone reçoivent un nouveau processeur.

Nouvelles montres Apple et AirPods

Avec le nouvel iPad d’entrée de gamme, Apple pourrait se concentrer principalement sur les écoliers et les étudiants en tant que groupes cibles et ainsi essayer de rivaliser encore plus qu’auparavant avec les Chromebooks. De plus, il y aura probablement aussi deux nouveaux modèles Apple Watch avec des écrans plus plats et des processeurs plus rapides cette année, ainsi qu’une nouvelle version des AirPods.