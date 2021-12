Des intrus s’introduisent dans Je suis un camp de célébrités et se promènent pendant 90 minutes

Somfy Caméra SOMFY ONE avec sirène intégrée et respect de la vie privée

Somfy One, La Solution De Sécurité Tout En Un Protégez Votre Appartement Avec Cette Caméra De Surveillance Intelligente Full Hd Intégrant Une Sirène 90+ Db Et Un Détecteur De Mouvement. Votre Foyer Sécurisé Dès Que Votre Somfy Détecte Un Intrus, Un Enregistrement Vidéo Se Met En Route Pendant Plusieurs Secondes Et Vous Recevez Immédiatement Une Alerte Sur Votre Smartphone. Simultanément Depuis Votre Application, Déclenchez La Sirène De 90+ Db Pour Le Faire Fuir. Votre Vie Privée Protégée Lorsque Vous Êtes Chez Vous, La Somfy One Protège Votre Intimité. Le Volet Motorisé De Votre Somfy One Se Ferme Automatiquement Quand Vous Rentrez À La Maison Et S'ouvre Quand Vous Parlez. Depuis Votre Application, Vous Pouvez L'ouvrir Et Le Fermer Quand Vous Le Souhaitez. Simple À Installer Posez Votre Somfy One Et Branchez-le. Ensuite En Quelques Clics Depuis Votre Application, Votre Système Est Installé Et Fonctionnel. Sachez Ce Qui Se Passe Chez Vous Veillez Sur Votre Foyer Quand Vous N'êtes Pas À La Maison Grâce À La Vidéo En Direct. Si Vous Êtes Occupé, Vous Recevrez Une Notification Avec Un Clip Vidéo Dès Qu'un Mouvement Est Détecté. Contrôlez Votre Système Armez Et Désarmez Votre Système Facilement Directement Depuis L'application, Où Que Vous Soyez. L'activation Intelligente Vous Assiste Pour Activer Et Désactiver Votre Somfy One. Améliorez Votre Sécurité Avec L'activation Intelligente, Votre Système Vous Assiste Pour Armer Et Désarmer Votre Système. Comment Installer Somfy One, Caméra Et Alarme Tout-en-un ? - Somfy - Caméra Somfy One Avec Sirène Intégrée Et Respect De La Vie Privée