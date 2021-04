Des injections de rappel du COVID-19 pourraient être nécessaires dans les 12 mois, selon des responsables américains

Les personnes vaccinées contre le COVID-19 peuvent nécessiter des injections de rappel dans les neuf à 12 mois suivant leur vaccination initiale, . a rapporté .

Les preuves suggèrent que les vaccins contre le coronavirus développés par Pfizer et Moderna offrent au moins six mois de protection robuste contre l’infection COVID-19. Mais même si cette protection dure plus longtemps, plusieurs variants viraux hautement transmissibles circulent désormais; cela signifie que les gens peuvent avoir besoin de rappels réguliers pour renforcer l’immunité contre le virus, a déclaré le Dr David Kessler, directeur scientifique du groupe de travail sur la réponse COVID-19 du président Joe Biden, lors d’une réunion du comité du Congrès jeudi 15 avril.

« La pensée actuelle est que ceux qui sont les plus vulnérables devront passer en premier », a déclaré Kessler.

En rapport: Guide rapide: les vaccins COVID-19 utilisés et leur fonctionnement

Dès le début de la pandémie, les experts ont prédit que les autorités pourraient avoir besoin de déployer plusieurs générations de vaccins COVID-19 et que des injections de rappel régulières pourraient être nécessaires, car les experts ne pouvaient pas savoir alors combien de temps l’immunité générée par le vaccin durerait, 45Secondes.fr précédemment rapporté . Et il y a toujours le potentiel pour de nouvelles variantes de virus d’émerger et de contrecarrer les vaccins actuels, augmentant le risque d’infections dites révolutionnaires, c’est-à-dire d’infections chez les personnes entièrement vaccinées.

Des infections révolutionnaires sont tout à fait attendues, car aucun des vaccins COVID-19 ne protège à 100% contre le coronavirus. Le CDC surveille de telles infections depuis le début du déploiement du vaccin, a déclaré le Dr Rochelle Walensky, directrice des Centers of Disease Control and Prevention des États-Unis, à l’audience du sous-comité de la Chambre, selon ..

Sur la base du nombre de personnes vaccinées qui ont attrapé le COVID-19 dans les essais cliniques et en tenant compte du taux d’attaque du virus, les scientifiques prédiraient qu’environ une personne sur 2000 qui reçoit des injections de Pfizer ou Moderna attrapera toujours le virus, Le Gothamist a rapporté . (Le taux d’attaque est la probabilité d’attraper le virus après avoir été exposé.) Étant donné que le vaccin Johnson & Johnson a montré un niveau de protection inférieur dans les essais, le taux d’infection prévu serait plus proche de un sur 300.

Cependant, lorsque des infections révolutionnaires se produisent, les vaccins devraient fréquemment atténuer le coup du virus et réduire le risque qu’une personne développe des symptômes graves, a déclaré lundi 12 avril le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, lors d’un briefing du groupe de travail COVID-19. , selon The Gothamist.

Jusqu’à présent, environ 5 800 infections révolutionnaires se sont produites parmi 77 millions de personnes entièrement vaccinées aux États-Unis, a déclaré Walensky, comme rapporté par .. Parmi ces personnes infectées, 396 ont dû être hospitalisées et 74 sont décédées.

Certaines personnes vaccinées peuvent ne pas développer une réponse immunitaire suffisamment forte après leurs injections, ce qui peut les exposer à des infections révolutionnaires. Il est également possible que les vaccins protègent mieux contre certaines variantes du virus que d’autres – d’où la nécessité de vaccins de rappel. Semblable au vaccin antigrippal annuel, les vaccins COVID-19 peuvent être mis à jour pour mieux se protéger contre les nouvelles variantes, et des essais de tels vaccins sont déjà en cours, Scientific American a rapporté .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.