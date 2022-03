Des initiés disent que Will Smith pourrait être invité à rendre son Oscar

Suite à l’altercation des Oscars entre Will Smith et Chris Rock, l’acteur pourrait potentiellement devoir rendre sa récompense.

Alors que les retombées de la cérémonie des Oscars d’hier soir se poursuivaient, la question de savoir si Will Smith pourrait être invité à rendre son prix du meilleur acteur est restée sans réponse. À la suite de l’altercation au cours de la cérémonie, au cours de laquelle Smith a répondu à une moquerie de l’hôte Chris Rock à propos de sa femme, Jada Pinkett-Smith, en marchant sur scène et en le frappant au visage, des initiés ont suggéré qu’il s’agissait d’une violation du très strict les directives de conduite par lesquelles les Oscars sont régis et pourraient amener Smith à se voir demander de renoncer à son prix.

Le New York Post a rapporté qu’un initié a commenté : « C’est essentiellement une agression. Tout le monde était tellement choqué dans la pièce, c’était tellement inconfortable. Je pense que Will ne voudrait pas rendre son Oscar, mais qui sait ce qui va se passer maintenant. »

FILM VIDÉO DU JOUR

Alors que l’incident s’est passé après un silence gênant dans la salle, et que Smith a ensuite présenté des excuses à l’Académie et à ses collègues nominés pour ses actions, l’acteur ne s’est pas excusé directement auprès de l’hôte Chris Rock, puis est apparu dans les coulisses pour célébrer sa victoire en photos avec sa famille. Pendant ce temps, les médias sociaux ont explosé avec des opinions sur l’incident de célébrités, d’experts de l’industrie et de l’Académie elle-même, qui ont publié leur propre courte déclaration annonçant qu’ils ne toléraient aucune forme de violence.





abc

L’Académie a publié son code de conduite en 2017, annonçant un ensemble d’attentes de ses membres et de ceux qui lui sont associés visant à « faire respecter les valeurs de l’Académie ». Dans un rapport de Variety à l’époque, la PDG d’AMPAS, Dawn Hudson, a publié une déclaration aux membres de l’Académie disant :

«L’adhésion à l’Académie est un privilège offert à quelques privilégiés au sein de la communauté mondiale des cinéastes. En plus d’atteindre l’excellence dans le domaine des arts et des sciences cinématographiques, les membres doivent également se comporter de manière éthique en respectant les valeurs de l’Académie de respect de la dignité humaine, d’inclusion et d’un environnement favorable qui favorise la créativité. Il n’y a pas de place dans l’Académie pour les personnes qui abusent de leur statut, de leur pouvoir ou de leur influence d’une manière qui viole les normes reconnues de décence. L’Académie s’oppose catégoriquement à toute forme d’abus, de harcèlement ou de discrimination fondée sur le sexe, l’orientation sexuelle, la race, l’origine ethnique, le handicap, l’âge, la religion ou la nationalité. Le Conseil des gouverneurs estime que ces normes sont essentielles à la mission de l’Académie et reflètent nos valeurs. »

Reste à savoir si les actions de Smith lors de la cérémonie d’hier soir suffisent à justifier une réaction de l’Académie pour réprimander l’acteur, mais en ce qui concerne les accusations criminelles, il semble que rien ne progressera plus loin après le département de police de Los Angeles. ont confirmé qu’ils étaient au courant de l’incident, mais aucun rapport n’a été déposé auprès d’eux par Rock à la suite de l’incident. Alors que la poussière retombe, nous ne pouvons qu’attendre et voir si quelque chose de plus vient du plus grand sujet de discussion de la 94e cérémonie des Oscars, qui après avoir été criblé de controverses, n’a pas déçu la nuit.





Will Smith gifle et crie à Chris Rock après la blague de Jada aux Oscars

Lire la suite





A propos de l’auteur