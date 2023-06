Des inconnus découvrent une mère faisant du vélo avec des jumeaux nouveau-nés à l’intérieur d’une caisse à lait attachée à l’avant

tectake Vélo d’appartement à résistance variable et ordinateur de bord - 103 x 46 x 105 cm

Poussez votre forme à un niveau supérieur grâce au vélo d’appartement silencieux de tectake. Déplacez la selle horizontalement et verticalement et trouvez l’ergonomie optimale grâce au guidon réglable en hauteur. Déterminez la force de la résistance d’un simple geste de la main pour obtenir une séance d’entraînement plus douce ou plus intensive. Suivez vos données de conduite sur l’écran tout en retirant la gourde de son support et faites le plein d’énergie confortablement - entraînez-vous par tous les temps dans les meilleures conditions avec le speedbike personnalisable de tectake. POINTS FORTS • Speedbike ergonomique pour un entraînement d’endurance efficace • Cadre robuste triangulaire en acier avec pédales à cage d’orteils sécurisées • Selle réglable sur 12 positions verticales et horizontales • Guidon réglable en hauteur sur six positions avec caoutchouc antidérapant • Résistance réglable en continu • Ordinateur de bord avec 6 fonctions (fonction scan, temps, vitesse, distance, distance totale, calories) • Deux pieds de compensation de hauteur à l’avant et à l’arrière • Deux roues de transport à l’avant • Facile à nettoyer • Porte-bouteille avec gourde • Couleur: noir CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES • Dimensions totales du vélo (Lxlxh) : environ 103 cm x 46 cm x 105 cm. • Charge maximale : 100 kg. • Poids du vélo d'appartement : 30 kg. • 12 Positions de hauteur de selle. • 6 Positions d'inclinaison du guidon. • Poids de la roue d'inertie : 11 kg. • Alimentation de l'ordinateur d'entraînement : 1 Pile AA (Non incluse). CONTENU DE LA LIVRAISON • Vélo de cyclisme en salle • Ordinateur de bord • Gourde • Matériel de montage • Instructions de montage et d’utilisation