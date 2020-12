Des images terrifiantes montrent l’effondrement du radiotélescope massif de l’observatoire d’Arecibo

Il a fallu 17 secondes pour que le radiotélescope massif de l’Observatoire Arecibo s’effondre. Il faudra beaucoup plus de temps pour que la poussière se dépose.

La structure emblématique de Porto Rico s’est effondrée le 1er décembre après des pannes de câbles en août et novembre qui ont rendu le télescope trop délicat pour être réparé en toute sécurité. La National Science Foundation (NSF) des États-Unis, propriétaire du site, savait que la structure pouvait tomber à tout moment et évaluait comment s’y prendre. mise hors service du télescope . Maintenant, l’agence est passée à évaluer ce qu’il faut faire de son épave.

« Nous sommes dans la phase d’évaluation », a déclaré Ralph Gaume, directeur de la Division des sciences astronomiques de la NSF, lors d’une conférence de presse tenue aujourd’hui (3 décembre).

En relation: La perte de l’observatoire d’Arecibo crée un trou qui ne peut pas être rempli

Il a déclaré que l’Université de Floride centrale, qui exploite le site pour la NSF, a embauché un entrepreneur de nettoyage qui est arrivé au télescope hier. « Ils commencent à faire des plans préliminaires pour aller de l’avant pour nous fournir un plan pour ce à quoi ressemble le nettoyage », a déclaré Gaume. « Il est trop tôt pour dire exactement à quoi ressemble ce nettoyage. »

Ce qui est certain, c’est que l’effondrement lui-même a été brutal. Au cours de la conférence de presse, le personnel de la NSF a partagé deux vidéos prises lors de l’effondrement du télescope: une de la salle de contrôle de l’observatoire juste au-delà de l’antenne massive et une d’un drone planant près de la tour qui avait perdu deux câbles au cours des quatre derniers mois.

Les troubles d’Arecibo ont commencé en août , lorsqu’un câble de support reliant la plate-forme scientifique de 900 tonnes à la tour 4 a glissé hors de sa prise. Une première analyse suggérait qu’avec quelques réparations, la structure irait bien.

Mais en novembre, alors que le personnel se préparait à ce que ces réparations commencent, un deuxième câble cassé . Cette fois, c’était l’un des câbles principaux et également connecté à la tour 4, laissant la plate-forme sans un tiers de son support à ce coin.

Les ingénieurs se sont précipités pour évaluer la structure, utilisant des drones pour rester à une distance de sécurité du télescope instable. Mais ils ne pouvaient pas trouver un moyen de déterminer en toute sécurité à quel point la structure était stable, et encore moins de la réparer en toute sécurité. Le deuxième câble avait échoué sous beaucoup moins de contraintes que ce qui aurait dû être nécessaire pour le casser, de sorte que les ingénieurs ont également perdu confiance dans tous les autres câbles.

En relation: Le radiotélescope de l’Observatoire Arecibo à Porto Rico s’est effondré

Il est trop tôt pour dire exactement à quoi ressemble ce nettoyage. – Ralph Gaume, NSF

« Nous savions à ce moment-là que ce n’était qu’une question de temps », a déclaré John Abruzzo, ingénieur en chef du processus d’évaluation des dommages d’Arecibo et directeur général de la société Thornton Tomasetti, lors de la conférence de presse. « C’était une situation très dangereuse et précaire car elle aurait pu vraiment disparaître à tout moment. »

Ainsi, le 19 novembre, la NSF a annoncé qu’elle commencerait le processus de déclassement du télescope – mais cette réponse a également été compliquée par l’état précaire de la plate-forme. Les ingénieurs ont eu besoin de quelques semaines pour élaborer un plan de démolition sécuritaire de la structure.

Ils n’avaient pas ce genre de temps, il s’avère: télescope effondré moins de deux semaines plus tard.

La séquence de drone nouvellement publiée s’ouvre sur des câbles déjà cassés, puis montre la défaillance de câbles supplémentaires: d’abord lente, puis plus rapide, avec des éclats de peinture volant lorsque les fils individuels dans les faisceaux épais cèdent. Une fois que tous les câbles de cette tour se sont enclenchés, la plate-forme triangulaire en métal s’abaisse pour frapper le côté opposé du plat, arrachant les extrémités des deux autres tours de support au fur et à mesure.

Au cours de la conférence de presse, les responsables ont souligné leur engagement envers le télescope tout au long de l’automne difficile, la terrible précarité du télescope après la deuxième défaillance du câble et leur gratitude que personne n’ait été blessé lors de l’effondrement.

L’agence avait autorisé des dépenses pour l’évaluation et la stabilisation de la structure peu de temps après l’échec d’août à condition que la sécurité humaine reste la priorité absolue sur le site. Les préparatifs pour les réparations de la première rupture de câble étaient en cours lorsque le deuxième câble s’est brisé, et le personnel explorait des approches de stabilisation potentielles lorsque le télescope s’est effondré.

En relation: Arecibo n’est pas le premier radiotélescope à échouer de manière inattendue. Voici ce que nous pouvons apprendre de l’effondrement de Green Bank.

Une image fixe d’une vidéo fournie par la NSF montre la plate-forme massive du radiotélescope Arecibo tombant au sol. (Crédit d’image: Arecibo Observatory, une installation de la National Science Foundation des États-Unis)

«C’était une situation dangereuse: après la panne de câble du 6 novembre, ces câbles auraient pu tomber en panne à tout moment – vous ne pouviez pas prédire quand cela se produirait.» Dit Abruzzo. « C’était risqué d’essayer de faire ce que nous allions faire, et franchement, la probabilité de succès n’était vraiment pas si élevée. C’était simplement un effort de dernier recours si vous pouviez essayer de le préserver un peu plus longtemps pour nous permettent de faire plus de travail. «

Les responsables de l’Agence ont souligné que la sécurité restait la priorité absolue pour faire face aux conséquences de l’effondrement.

« Notre objectif [going] « Il faut que la sécurité demeure », a déclaré Gaume. « Nous avons besoin d’un compte rendu complet de la stabilité du site, en particulier de ces trois tours et de la structure restante, ainsi que de l’élaboration d’un plan pour retirer l’épave en toute sécurité. » La Gaume n’a pas fourni de renseignements. un calendrier pour ce travail.

Certaines données scientifiques limitées reprendront bientôt à l’observatoire, ont déclaré des responsables de la NSF. L’agence a autorisé la réparation de l’instrument LIDAR de l’installation et d’un plus petit télescope utilisé pour la science atmosphérique, a déclaré Gaume, en utilisant l’argent alloué à l’installation après L’ouragan Maria l’a endommagé en 2017.

Mais si le radiotélescope massif sera remplacé reste une question ouverte .

« En ce qui concerne le remplacement, NSF a un processus très bien défini pour le financement et la construction d’infrastructures à grande échelle, y compris des télescopes », a déclaré Gaume. « C’est un processus pluriannuel qui implique des crédits du Congrès et l’évaluation et les besoins de la communauté scientifique. Il est donc très tôt pour nous de commenter le remplacement. »

Envoyez un courriel à Meghan Bartels à [email protected]45Secondes.fr ou suivez-la sur Twitter @meghanbartels. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.