Des images semblent montrer le choix de Southgate de prendre les prochaines sanctions de l’Angleterre

Les images semblent révéler le choix de Gareth Southgate pour les prochains tireurs de penalty de l’Angleterre.

Le manager anglais informait les joueurs avant les tirs au but et s’est tourné vers Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka.

Crédit : PA

Les images ci-dessous suggèrent que Southgate préparait également Jordan Pickford et Kalvin Phillips pour les sixième et septième pénalités lors des tirs au but pour la finale de l’Euro 2020 contre l’Italie dimanche soir.

Cela a conduit à des critiques concernant l’ordre des tireurs de penalty lorsqu’il s’agit de choisir des joueurs tels que Raheem Sterling et Jack Grealish.

L’ancien capitaine de Manchester United, Roy Keane, était l’un de ceux qui remettaient en question la décision de Gareth Southgate. S’exprimant sur ITV, il a déclaré: « Si vous êtes Grealish ou Sterling, vous ne pouvez pas avoir un jeune enfant devant vous.

« Vous ne pouvez pas vous asseoir là et dire » Je vois un gamin de 19 ans marcher devant moi, alors que j’ai joué beaucoup plus de jeux, beaucoup plus d’expérience… » et Sterling, qui a remporté des trophées .

« Je ne dis pas qu’il [Saka] n’était pas préparé, il aurait pu être [penalty taker] six ou sept, [but] vous ne pouvez pas vous asseoir là. Ça doit être dur à prendre. Tu dois te mettre devant ce gamin et dire ‘écoute, je vais m’avancer devant toi’. »

Crédit : PA

José Mourinho a dit parlerSPORT: « La décision des locuteurs, je pense qu’il est difficile de laisser Saka en dernier. Je pense qu’il est difficile pour un enfant d’avoir tout sur ses épaules à ce moment-là. Je suis juste désolé pour lui.

« Dans cette situation où était [Raheem] Sterling, où était (John) Stones, où était (Luke) Shaw ?

« Je pense que Gareth est un gars tellement honnête. Un entraîneur tellement protecteur de ses joueurs. Je ne pense pas qu’il dira jamais que les joueurs n’étaient pas prêts [to take a penalty]. »

Le milieu de terrain d’Aston Villa n’a pas tardé à riposter contre ceux qui suggéraient qu’il s’était retiré et avait utilisé son compte Twitter pour répondre.

Il a écrit : » J’ai dit que je voulais en prendre un !!!!