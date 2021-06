Des images satellite révèlent que la banquise protégeant le glacier antarctique est sur le point de s’effondrer

14 juin 2021 14:22:25 IST

Un glacier antarctique critique semble plus vulnérable car les images satellites montrent que la plate-forme de glace qui l’empêche de s’effondrer dans la mer se brise beaucoup plus rapidement qu’auparavant et engendre d’énormes icebergs, selon une nouvelle étude. La perte de la plate-forme glaciaire du glacier Pine Island s’est accélérée en 2017, ce qui a amené les scientifiques à craindre qu’avec le changement climatique, l’effondrement du glacier ne se produise plus rapidement que les nombreux siècles ne l’avaient prévu. La banquise flottante agit comme un bouchon dans une bouteille pour le glacier à fonte rapide et empêche sa masse de glace beaucoup plus importante de se jeter dans l’océan.

Cette banquise a reculé de 20 kilomètres entre 2017 et 2020, selon une étude publiée vendredi Avancées scientifiques L’étagère en ruine a été filmée en accéléré par un satellite européen qui prend des photos tous les six jours.

« Vous pouvez voir des choses se déchirer », a déclaré l’auteur principal de l’étude, Ian Joughin, glaciologue à l’Université de Washington. « On dirait donc presque que l’accélération elle-même affaiblit le glacier. … Et jusqu’à présent, nous avons perdu peut-être 20 pour cent de l’étagère principale.

Entre 2017 et 2020, il y a eu trois grands événements de débâcle, créant des icebergs de plus de huit kilomètres de long et 36 kilomètres de large, qui se sont ensuite divisés en de nombreux morceaux plus petits, a déclaré Joughin. Il y a eu aussi beaucoup de petites ruptures.

« Il n’est pas du tout inconcevable que l’ensemble du plateau puisse céder et disparaître en quelques années », a déclaré Joughin. « Je dirais que c’est loin, mais pas très loin. »

Joughin a suivi deux points sur le glacier principal et a découvert qu’ils se déplaçaient 12% plus rapidement vers la mer à partir de 2017.

« Cela signifie donc 12 pour cent de plus de glace de Pine Island qui se jette dans l’océan qui n’était pas là auparavant », a-t-il déclaré.

Le glacier Pine Island, qui ne se trouve pas sur une île sans pins, est l’un des deux glaciers côte à côte de l’Antarctique occidental que les scientifiques des glaces craignent le plus de perdre sur ce continent. L’autre est le glacier Thwaites.

L’île Pine contient 180 000 milliards de tonnes de glace – l’équivalent d’un demi-mètre d’élévation du niveau de la mer – et est responsable d’environ un quart de la perte de glace du continent.

« L’île Pine et Thwaites sont notre plus grande inquiétude maintenant car elles s’effondrent et le reste de l’Antarctique occidental suivra selon presque tous les modèles », a déclaré Isabella Velicogna, scientifique des glaces de l’Université de Californie à Irvine, qui ne faisait pas partie de l’étude.

Bien que la perte de glace fasse partie du changement climatique, aucun réchauffement supplémentaire inhabituel dans la région n’a déclenché cette accélération, a déclaré Joughin.

« Ces résultats scientifiques continuent de mettre en évidence la vulnérabilité de l’Antarctique, un réservoir majeur pour l’élévation potentielle du niveau de la mer », a déclaré Twila Moon, un scientifique National Snow and Ice Data qui ne faisait pas partie de la recherche. « À maintes reprises, d’autres recherches ont confirmé que l’évolution future de l’Antarctique dépendra des émissions humaines de gaz à effet de serre. »

