Des images réapparaissent d’un journaliste se défonçant accidentellement à cause de l’héroïne

Des images ont refait surface au moment où un journaliste de la BBC a accidentellement fini par se défoncer alors qu’il faisait un reportage à proximité d’un tas brûlant d' »héroïne, d’opium, de haschich et d’autres stupéfiants ». Et oui, le clip est aussi brillant qu’il y paraît – regardez-le :

En tant que correspondant au Moyen-Orient, Quentin Sommerville n’est pas étranger aux zones de guerre actives et a failli être touché par une roquette lors d’un reportage en Ukraine – cependant, un danger auquel il ne semblait pas préparé était de se défoncer comme un cerf-volant en se tenant debout. un peu trop près de brûler des tas de drogue devant la caméra.

Dans les images, on peut le voir dire à la caméra : « Derrière moi, il y a huit tonnes et demie d’héroïne, d’opium, de haschich et d’autres stupéfiants qui brûlent.