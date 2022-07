Des images incroyables montrent des hordes de fans à la poursuite de la camionnette de Nicki Minaj à Londres

Cependant, il y avait tellement de chaos autour de la zone à cause de l’arrivée imminente de la star qu’elle n’y est arrivée qu’à 18 heures.

L’événement surpeuplé a finalement été annulé alors que des milliers de fans adorateurs ont couru pour avoir un aperçu de la star, selon The Guardian.

« Des ressources policières supplémentaires ont dû être déployées pour maintenir l’ordre public et fermer les routes. »

Nicki a également essayé de calmer tout le monde et a révélé qu’ils ne devraient pas être autour du café Koko s’ils n’avaient pas de billet pour la rencontre et l’accueil.

Le chanteur d’Anaconda s’est rendu sur Twitter pour dire : « Les gars, si vous n’entrez pas dans un espace confiné, ils ne me laisseront pas sortir des voitures. SVP ne cours pas dans les rues. Merci de vous mettre à 1 place. 1 ligne.

Ces appels sont tombés dans l’oreille d’un sourd et les gens sont venus quand même.

Elle a sauté dans sa camionnette pour voir toutes les personnes qui étaient venues la voir et leur a fait un dernier signe de la main.

La performance a également été en proie à des difficultés techniques et Minajl’agacement de la foule, qui s’impatiente de plus en plus tout au long de la nuit.