Des images et une affiche du teaser de Milkshake de poudre à canon amènent l’assassin de Karen Gillan à Netflix

La première affiche et les images de la prochaine sortie d’action de Netflix Lait frappé à la poudre taquiner les fusillades à profusion alors que le géant du streaming fixe la date de la première du 14 juillet 2021. Curieusement, le film se déroule en une seule nuit, une nuit qui ne manquera pas d’être remplie de coups de feu, de combats de poings et d’autres assortiments. violence avec la mère et la fille Karen Gillan (Gardiens de la Galaxie, Avengers: Endgame) et Chloe Coleman (Mon espion, gros petits mensonges) en son centre.

Les images de teaser nouvellement publiées nous donnent une bonne idée de ce à quoi s’attendre de la dernière incursion de Netflix dans le cinéma d’action, comme Lait frappé à la poudre présente au public une fraternité secrète d’assassins féminins qui, au cours d’une seule nuit, se battent pour arrêter un cycle de violence tout en venant en aide à un duo d’assassins mère-fille.

L’affiche très cool, quant à elle, correspond à merveille au titre très cool du film, avec les couleurs néon électriques des années 80 qui explosent sur l’œuvre d’art avec la balle qui perce avec désinvolture la boisson titulaire. Le thriller d’action à venir est réalisé par Navot Papushado, d’après un scénario de Papushado et Ehud Lavski, et met en vedette Karen Gillan dans le rôle de Sam, un assassin et la mère adoptive d’Emily et Chloe Coleman dans le rôle d’Emily, la fille adoptive et protégée de Sam.

Lait frappé à la poudre a amassé de nombreux acteurs de soutien à leurs côtés, y compris Lena Headey dans le rôle de Scarlet, un assassin britannique et le chef de la fraternité, Angela Bassett dans le rôle d’Anna May, un assassin afro-américain et membre de la fraternité, Paul Giamatti dans le rôle de Nathan, Michelle Yeoh comme Florence, un assassin asiatique et membre de la fraternité, Carla Gugino comme Mathilde, Ivan Kaye comme Yankee, Adam Nagaitis comme Virgil, Ralph Ineson comme Jim McAlester et David Burnell IV comme Shocker.

Depuis son entrée sous les projecteurs d’Hollywood avec son rôle de Nebula dans Marvel’s gardiens de la Galaxie, Karen Gillan est rapidement devenu un favori de Marvel Cinematic Universe, reprenant le rôle de Nebula à travers la franchise, comme Gardiens de la Galaxie: Vol. 2, et les deux Avengers: guerre à l’infini et Avengers: Fin de partie. Son évolution de méchant incompris à héros réformé a été une joie pour le public à regarder, et avec le personnage maintenant un membre à part entière de The Avengers et du Guardian of the Galaxy, nous pouvons sans aucun doute nous attendre à voir beaucoup plus de Gillan. dans le futur du MCU. Gillan doit à nouveau revêtir la tête chauve et la peau bleue de Nebula en Thor: l’amour et le tonnerre, qui devrait sortir aux États-Unis le 6 mai 2022, dans le cadre de la phase quatre du MCU.

Quant à l’apprentie assassin de Karen Gillan, Chloe Coleman, la jeune montante a déjà plusieurs projets de tente à l’horizon aux côtés de Netflix. Lait frappé à la poudre. Coleman devrait jouer dans la suite tant attendue de la science-fiction Avatar 2 et la prochaine adaptation fantastique, Donjons et dragons, ainsi que le thriller de science-fiction 65 aux côtés du nominé aux Oscars Adam Driver, ce qui en fait certainement une à regarder. Lait frappé à la poudre devrait sortir aux États-Unis le 14 juillet 2021 par Netflix.