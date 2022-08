Des images et des informations concernant la personnalisation des personnages hérités de Poudlard ont été exposées

Hogwarts Legacy, un nouveau jeu se déroulant dans l’univers Harry Potter, a vu la publication de nouvelles captures d’écran en ligne aujourd’hui. Cette fois, quiconque le souhaite peut voir un certain nombre de captures d’écran, dont certaines incluent l’éditeur de personnage.

IGN a déclaré que deux messages Reddit sur le sujet du jeu Harry Potter contenaient des informations provenant de l’écran de création de personnage de Hogwarts Legacy.

Les images trouvées sur Autodesk décrivent un certain nombre de paramètres que les utilisateurs peuvent sélectionner avant d’approfondir les attributs individuels de chaque personnage.

Avec des options pour le teint, les taches de rousseur, les grains de beauté, les cicatrices, les marques, la couleur des yeux, la couleur des sourcils et la forme des sourcils, les photographies affichent des onglets principaux pour les préréglages, la forme du visage, la coiffure et les détails du visage, les yeux, les sourcils et la maison de Poudlard.

Dans le aperçu d’Autodesk, une cinématique de jeu a également été montrée. Dans une cinématique, on peut voir deux élèves se cacher et observer tandis que trois sorciers maléfiques luttent avec un hippogriffe.

Bien que l’hippogriffe soit mentionné par son nom, le personnage du joueur semble le reconnaître. Le personnage du joueur a pris les « hauteurs » tandis que les deux étudiants se sont séparés pour les suivre afin de libérer la bête.

Avant les événements des romans Harry Potter ou peut-être Fantastic Beasts and Where to Find Them, Hogwarts Legacy place les joueurs dans les années 1800.

Joueurs dans le monde ouvert jeu de rôle action visitez des lieux bien connus tout en contrôlant des personnages entièrement personnalisables. Ils suivent des cours comme les potions et la défense contre les forces du mal, où ils acquièrent des compétences pour les aider dans leur quête.

Par exemple, les potions fournissent des augmentations à court terme de l’offensive et de la défense, tandis que l’herboristerie enseigne au joueur comment faire pousser des plantes bénéfiques qui peuvent être utilisées sur le terrain de duel.

Les joueurs peuvent également participer au rituel du chapeau de tri, qui les place dans l’une des illustres maisons de Poudlard.

La date de sortie officielle du jeu n’a pas été confirmée, mais une précédente divulgation de Hogwarts Legacy suggérait un calendrier de vacances 2022.

Le livre d’art officiel du monde sorcier devrait être mis en vente le 6 décembre 2022, selon une fuite récente.