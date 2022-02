Des images émergent de Snoop Dogg fumant un joint avant de monter sur scène au Super Bowl

Il est monté sur scène aux côtés de certains des plus grands noms du jeu, dont Eminem, Dr. Dre et Kendrick Lamar lors de l’événement au SoFi Stadium, où les Bengals de Cincinnati ont affronté les LA Rams.

La courte performance medley a vu Dre rejoint par Snoop et une foule d’autres légendes, dont Mary J. Blige et même 50 Cent, qui sont littéralement tombés du plafond à l’improviste pour interpréter « In Da Club ».

En plus de cela, nous avons vu Eminem interpréter « Lose Yourself », Snoop et Dre interpréter « The Next Episode », Dre rendre hommage à Tupac avec « California Love » et Kendrick Lamar monter sur scène avec « Alright ».