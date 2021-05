Des images du monde réel des Beats Studio Buds d’Apple ont été divulguées avant le lancement, consultez les détails ici

26 mai 2021 21:11:58 IST

Apple devrait bientôt présenter officiellement les nouveaux écouteurs sans fil Beats Studio. La semaine dernière, des images de nouveaux écouteurs intra-auriculaires de marque Beats sans fil nommés « Beats Studio Buds » ont été divulguées via les mises à jour bêta de tvOS 14.6 et iOS 14.6. Désormais, des images de deux écouteurs Beats Studio ont été divulguées. MySmartPrice a reçu des images du monde réel des deux écouteurs, qui semblaient avoir le même design que celui révélé dans la liste FCC et la mise à jour bêta d’iOS 14.6. Les prochains Studio Buds ont un design intra-auriculaire et ressemblent aux Samsung Galaxy Buds Pro lancés plus tôt cette année.

Prétendant avoir reçu les images des écouteurs de sources non identifiées, le portail révèle la forme circulaire des écouteurs, avec une petite découpe dans chacun d’eux, conçue pour s’adapter à plusieurs capteurs. On dit que le boîtier de charge ressemble à celui des AirPods Pro, avec le logo Beats et un indicateur de charge à l’avant.

Selon un 9to5mac rapport, les nouveaux écouteurs devraient avoir une puce Apple et la fonction «Hey, Siri», disponible sur les AirPods 2, AirPods Pro et AirPods Max. Les nouveaux écouteurs de Beats recevront une fonction d’annulation du bruit et seront plus compacts.

Le géant de la technologie pourrait renommer les écouteurs en AirPods Pro de deuxième génération. L’année dernière, divers rapports ont suggéré que le successeur des AirPods Pro obtiendrait un nouveau design en 2021. Il était également prévu qu’Apple pourrait abandonner la tige sur les AirPods Pro. Les clients attendent toujours la confirmation officielle d’Apple à ce sujet.

.

