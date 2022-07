Des images de Jamie Campbell Bower enregistrant la voix de Vecna ​​montrent sa gamme d’acteurs ridicule

*Attention : cet article contient des spoilers pour Choses étranges saison quatre*

Choses étranges Les fans ont été époustouflés par la gamme vocale de Jamie Campbell Bower, après que l’acteur a partagé une vidéo de lui enregistrant la voix de Vecna.

Cependant, les ajouts d’Eduardo Franco (Argyle), Joseph Quinn (Eddie) et Campbell Bower (Henry Creel/One/Vecna) nous ont tous donné tort.

Campbell Bower en particulier a quitté Choses étranges Ventilateurs abasourdi après avoir révélé des images des coulisses (BTS) de son enregistrement vocal pour le rôle méchant de Vecna.

Les fans de Stranger Things ont été stupéfaits par la voix de Vecna ​​de Jamie Campbell Bower. Crédit : Netflix

Campbell Bower s’est rendu sur son Instagram pour partager des images de lui effectuant un travail de remplacement de dialogue automatisé (ADR) « quelques semaines avant sa sortie ».

La légende se lit comme suit : « Pris par le meilleur duo du monde The Duffers. @strangerthingstv @netflix. »

Dans la vidéo, Campbell Bower peut être vu en train d’interpréter une partie du scénario qui figure dans le dernier épisode de la saison quatre.

La scène le voit expliquer à Onze (Millie Bobby Brown) comment, en le bannissant dans le monde de l’Upside Down, elle lui a donné l’opportunité de « transcender » son « moi humain » et d’être « le prédateur ». [he] est toujours né pour être ».

La vidéo BTS a causé Choses étranges Les fans ont explosé en admiration devant Campbell Bower, stupéfait par l’incroyable gamme vocale de l’acteur – la vidéo montrant à quel point il a fait descendre sa voix pour obtenir le grondement effrayant de Vecna.

Plusieurs utilisateurs ont afflué vers le message sous le choc, révélant qu’ils pensaient que la voix de Vecna ​​était le résultat d’effets vocaux.

« VOTRE VOIX !!?!!??? » l’un a commenté.

Un autre a dit: « Comment ta voix est-elle si profonde que je ne peux pas. »

IL A FAIT QUE HIMSEFLAKXHSKEH — 𑁍 steph (@htesteph) 2 juillet 2022

Un fan – qui s’appelle « l’amant de Jamie » (@jamiecampbellbowerstan) – a également partagé un extrait de l’enregistrement de BTS sur TikTok, avec la légende : « Cela m’étonne toujours comment il exprime vecna. »

Le message a amassé plus de trois millions de vues, les fans étant incrédules que la voix de Vecna ​​ne soit pas le résultat d’un montage, mais de la gamme et des compétences de Campbell Bower.

Malgré la qualité de la voix du méchant, Campbell Bower a admis qu’il était « vraiment difficile » de trouver la voix de Vecna.

Il a déclaré au Hollywood Reporter : « J’ai commencé avec ce genre bizarre de [grunting] chose dans la lecture, et vous savez que lorsque vous faites quelque chose de mal, la pièce se refroidit. Je savais que je ne l’avais pas compris à ce moment-là, que je devais y travailler davantage. Et c’est surtout par la méditation que je l’ai trouvé.

« L’une des choses les plus fascinantes à propos d’Henry/One/Vecna ​​est qu’il y a constamment ce niveau de vérité. Et pour moi, quand je dis la vérité, je suis immobile et ma voix devient tellement plus basse. Cela nous arrive à tous Et quand nous sommes excités, et que nous ne respirons pas correctement [our voices go up]. Il m’a donc fallu me calmer, être aussi ouvert que possible et laisser venir. »

Cependant, l’acteur a fini par cerner la voix en envoyant des notes vocales aux frères Duffer et en se filmant sur son ordinateur portable accompagné d’une « musique assez sombre et à basse fréquence ». « Et je me souviens du jour où c’est arrivé, mais ça a pris une minute.

« Ce n’était qu’une de ces choses qui sont venues naturellement avec le temps, mais je pense que parce que ce qu’il dit est tellement enraciné dans la vérité, c’était toujours la chose qui était là : être dans le ventre ; tout est là-dedans, vous savez quoi faites; n’y pensez pas trop », a-t-il expliqué.

Campbell Bower a révélé qu’il « aimait tellement parler avec la voix » de Vecna ​​qu’il continuerait à l’incarner même en dehors du tournage.

Il a déclaré à Screen Rant: « J’ai adoré parler avec la voix. Cela a toujours été ma chose préférée, parler avec la voix.

« Donc, à la fin d’une longue journée, les choses qui sortaient de ma bouche avec la voix de Vecna ​​étaient toujours très intéressantes et très drôles. Mais j’aime vraiment me cacher et être sinistre. »

comment un homme peut-il avoir une telle portée – nick VOL2 SPOILERS (@ilysteddie) 2 juillet 2022

L’acteur a admis avoir maintenu la voix de Vecna ​​hors écran, il a même fini par effrayer plusieurs membres de la distribution, dont Millie Bobby Brown, qui s’est retrouvée « absolument terrifiée » par lui.

« Et la pauvre actrice qui joue Chrissy. Le meurtre de Chrissy était mon premier jour de travail et je me parlais à moi-même à la maison ; elle était dans le couloir et j’étais dans la salle de bain en l’appelant par son nom, et elle était vraiment effrayée.