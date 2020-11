Des images de fuite de la caméra arrière OnePlus 9 suggèrent des capteurs primaires de 48 MP et des capteurs ultra-larges de 48 MP

Tendance FP23 nov.2020 12:47:53 IST

La série OnePlus 9 devrait être lancée à la mi-mars en 2021 et des fuites et des rendus sur les prochains smartphones ont commencé à faire des tournées sur les réseaux sociaux. Selon la dernière fuite, le OnePlus 9 arborera une triple caméra installée à l’arrière. Un rapport de 91Mobiles a partagé une photo par une source de la configuration de la caméra du futur smartphone avec deux grands capteurs et un capteur plus petit flanqué d’un flash LED bicolore. La source a déclaré que le OnePlus 9 pourrait être équipé d’un appareil photo principal de 48 MP et d’un capteur ultra-large de 48 MP.

Le rapport a ajouté que le capteur principal fournira des images de sortie de 12 MP (4 000 x 3 000 pixels) et a une distance focale de 6 mm.

Les images divulguées montrent également qu’il y aura un troisième capteur, qui sera de plus petite taille par rapport aux caméras principales et ultra-larges. On ne sait pas grand-chose sur le troisième capteur. Il y a un flash double LED à côté des capteurs de la caméra positionnés à l’intérieur du module rectangulaire.

Plus tôt ce mois-ci, un pronostiqueur qui porte le nom TechDroider dit que le OnePlus 9 porte les numéros de modèle LE2110, LE2117 et LE2119.

Les smartphones de la série OnePlus seront livrés avec le dernier SoC Snapdragon 875 qui sera lancé en décembre de cette année.

Les téléphones de la série comporteront un écran AMOLED avec un trou de perforation centré, un écran de taux de rafraîchissement de 144 Hz. Ils auront une résistance à l’eau IP68, NFC, deux haut-parleurs stéréo.

Les appareils seront également livrés avec une charge sans fil de 40 W et une charge filaire de 65 W.

.

