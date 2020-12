Des images de DOOM 4 ont fait surface avec de nouvelles vidéos et photos

DOOM (2016) est un redémarrage de la marque. Mais ce n’était pas toujours le cas. DOOM 4, comme le jeu était censé s’appeler à l’origine, aurait été un jeu complètement différent si les développeurs avaient logiciel d’identification collé à l’idée originale.

« DOOM 4 » aurait dû jouer sur terre et serait loin plus cinématographique a été mis en scène lorsque nous l’avons finalement vu dans «DOOM» (2016). Tout semble un peu sombre et le concept ressemble plus à un Tireur d’horreur de survie qu’un jeu de tir gore.

Cela aurait été davantage basé sur le « DOOM 3 » plutôt impopulaire, mais la communauté ne s’est jamais vraiment réchauffée tireur d’horreur à moitié cuit et il en va de même pour «DOOM 4» après tout n’allez pas dans cette direction.

À mi-chemin du processus, les responsables d’id Software ont décidé de Réglez complètement «DOOM 4». Certaines parties comme ça La gloire tue ou monstre étaient plus tard cependant repris dans le match final, mais il ne restait pas grand-chose de l’idée originale de «DOOM» (2016).

Les développeurs ont reconnu que la marque DOOM en tant que telle ne peut pas être une horreur de survie. Qu’un successeur ne devrait pas s’éloigner trop de l’idée originale et c’est un jeu qui se caractérise par un jeu de pistolet rapide, une musique forte, un cadre qui ne se prend pas trop au sérieux et qui est un gars de DOOM qui fracasse.

Nouveau métrage de DOOM 4: photos et vidéos

Un autre aperçu de la façon dont «DOOM 4» aurait pu être peut maintenant être vu ici via YouTuber Crispies. Une nouvelle vidéo est apparue sur le net qui fournit des informations supplémentaires sur le jeu abandonné.

Il devrait s’agir de « DOOM 4 » dans la version 1.0, avec un gameplay, des séquences animées et d’autres captures d’écran.

En particulier, la terre avec les excroissances démoniaques sanglantes et gluantes est quelque chose que nous verrons plus tard sous une forme similaire DOOM Eternal ont vu.

Mais au final, nous pouvons être heureux que «Call of DOOM» ne soit jamais devenu une réalité. Il est difficile d’imaginer que la communauté aurait réagi positivement si DOOM s’était éloigné de l’idée originale après la troisième partie.

L’actuel « DOOM Eternal » avec le premier DLC « The Ancient Gods Part 1 » est extrêmement populaire:

