Des images de Bon Scott dans sa jeunesse seront publiées

La sortie des enregistrements du groupe a été annoncée. rock progressif du chanteur décédé de AC DC, Bon Scott pendant ses jeunes années.

La nouvelle version du groupe appelée, Fraternité, il sera intitulé, ‘Seasons Off Change – Les enregistrements complets, 1970-1974’ et a été édité par le promoteur de la musique et l’historien, Victor Marshall, en collaboration avec les membres survivants du groupe et leur manager, Hamish Henry.







La nouvelle collection sera lancée prochainement 22 janvier à travers de Disques Cherry Red, dont deux albums originaux du groupe, ‘Bétail’ et ‘Galah enflammé’ avec leurs singles remasterisés à partir des enregistrements originaux de Henri. Ils avaient tous les deux Scott en tant que chanteur et producteur.

Bon Scott était le chanteur principal de Fraternité entre 1971 et 1973, joindre AC DC l’année suivante, avec qui il serait jusqu’à sa mort en 1980.







« C’était un rêve de travailler avec l’un des groupes de rock pionniers d’Australie », a-t-il commenté. Victor Marshall c’est une déclaration. L’historien a retrouvé les enregistrements perdus alors qu’il menait des interviews pour une biographie à venir qu’il a écrite sur le groupe.

Fraternité Il a été fondé en Sydney, Australie dans 1970. L’année suivante, ils ont déménagé à Adélaïde au Sud de Australie pour sortir l’album, ‘Bétail’ et ‘Galah enflammé’ dans 1972.