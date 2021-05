Des horloges plus précises peuvent ajouter plus de désordre à l’univers, disent les scientifiques

Quel est le prix d’une horloge précise? Entropie , une nouvelle étude a révélé.

L’entropie – ou le désordre – est créé chaque fois qu’une horloge tourne. Maintenant, les scientifiques travaillant avec une horloge minuscule ont prouvé une relation simple: plus une horloge est précise, plus elle génère d’entropie.

« Si vous voulez que votre horloge soit plus précise, vous devez payer pour cela », a déclaré Natalia Ares, une physicienne à l’Université d’Oxford, co-auteur de l’étude. « Chaque fois que nous mesurons le temps, nous augmentons l’entropie de l’univers. «

En rapport: La physique mystérieuse de 7 choses quotidiennes

Au fur et à mesure que nous avançons dans le temps, le deuxième loi de la thermodynamique déclare que l’entropie d’un système doit augmenter. Connue sous le nom de «flèche du temps», l’entropie est l’une des rares quantités en physique qui fixe le temps à aller dans une direction particulière – du passé, où l’entropie était faible, au futur, où elle sera élevée.

Cette tendance au désordre à se développer dans l’univers explique beaucoup de choses, comme pourquoi il est plus facile de mélanger les ingrédients que de les séparer, ou pourquoi les fils des écouteurs s’emmêlent si étroitement dans les poches des pantalons. C’est aussi à travers ce désordre croissant que l’entropie est si intimement liée à notre sens du temps. Une scène célèbre du roman « Slaughterhouse-Five » de Kurt Vonnegut montre à quel point l’entropie fait passer une direction du temps dans l’autre en jouant la Seconde Guerre mondiale à l’envers: les balles sont aspirées par des hommes blessés; les incendies sont réduits, rassemblés en bombes, empilés en rangées soignées et séparés en minéraux composites; et la flèche inversée du temps annule le désordre et la dévastation de la guerre.

Ce lien intime entre le temps et l’entropie fascine les scientifiques depuis des décennies. Les machines, telles que les horloges, produisent également de l’entropie sous forme de chaleur dissipée dans leur environnement. Les physiciens ont pu prouver qu’une minuscule horloge quantique – un type de horloge atomique qui utilise des atomes refroidis au laser qui sautent à des intervalles très réguliers – crée plus de désordre plus il mesure le temps avec précision. Mais jusqu’à présent, il a été très difficile de prouver que des horloges plus grandes et plus complexes mécaniquement créent plus d’entropie plus elles deviennent précises, même si l’idée semble bonne en théorie.

« Les horloges sont en quelque sorte comme de petites machines à vapeur – vous devez y mettre du travail pour mesurer le temps », a déclaré Ares, où le « travail est le transfert d’énergie nécessaire pour faire fonctionner des dispositifs mécaniques comme les horloges. « Pour obtenir ce tick, tick, tick régulier, vous devez mettre la machine en marche. Cela signifie que vous devez investir dans la production d’entropie. »

Pour tester cette idée, les chercheurs ont construit une horloge simplifiée composée d’une membrane de 50 nanomètres d’épaisseur et de 1,5 millimètre de long tendue entre deux minuscules poteaux qu’ils vibraient avec des impulsions d’électricité. En comptant chaque flex de haut en bas comme un tick, l’équipe a montré que des signaux électriques plus puissants faisaient tourner l’horloge plus régulièrement et plus précisément, mais au prix d’ajouter plus de chaleur – et donc plus d’entropie – au système.

Voir cette relation entre l’entropie et la précision se jouer dans un appareil beaucoup plus grand qu’une horloge quantique a donné aux chercheurs l’assurance que leurs découvertes pourraient être universelles. Peut-être que si les horloges ne produisaient aucune entropie, elles seraient tout aussi susceptibles de fonctionner en arrière qu’elles le font en avant, et plus elles génèrent d’entropie, plus elles sont protégées des bégaiements et des fluctuations vers l’arrière.

« Nous ne savons pas encore avec certitude, mais ce que nous avons trouvé – à la fois pour notre horloge et pour les horloges quantiques – est qu’il existe une relation proportionnelle entre la précision et l’entropie », a déclaré Ares. « Ce n’est peut-être pas toujours une relation linéaire pour d’autres horloges, mais il semble que la précision soit limitée par les lois de la thermodynamique. »

En plus d’être utiles pour la conception d’horloges et d’autres appareils à l’avenir, les chercheurs considèrent leurs découvertes comme jetant les bases d’une exploration plus approfondie de la façon dont la grande échelle lois de la thermodynamique s’appliquent aux minuscules appareils nanométriques. .

«Nous avons maintenant tellement de contrôle sur ces minuscules appareils, et sommes capables de les mesurer avec tant de précision, que nous redécouvrons la thermodynamique à une toute nouvelle échelle. Dit Ares. « C’est comme la révolution industrielle à l’échelle nanométrique. »

Les chercheurs ont publié leurs résultats le 6 mai dans la revue Examen physique X .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.