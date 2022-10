Des histoires alléguant que la mère et la grand-mère de Marilyn Monroe ont tenté de la tuer alors qu’elle était enfant font surface

Une partie importante du film Netflix Blond se concentre sur la relation de Marilyn Monroe avec sa mère, Gladys Peal Baker, et les abus qu’elle a subis aux mains de sa mère, y compris une scène où Baker tente de noyer sa fille quand elle était enfant. Le réalisateur du film, Andrew Dominik, admet s’être inspiré du roman du même nom de Joyce Carol Oates, mais il précise également que l’histoire est entièrement fictive. Cependant, certaines vérités sont impliquées dans la réalisation du film, notamment le fait que les médecins ont diagnostiqué chez Baker une schizophrénie paranoïaque.





Au début du film, des incendies se déclarent dans les collines d’Hollywood et Baker (Julianne Nicholson) conduit une jeune Monroe vers les incendies de forêt pour l’emmener chez son père. Cependant, les flics l’arrêtent et lui disent de faire demi-tour, et ils découvrent le délire de Baker. Lorsque Baker et Monroe retournent dans leur appartement, Baker fait couler un bain brûlant pour Monroe tout en se déshabillant ainsi que l’enfant. Elle force Monroe à entrer dans l’eau, puis la pousse avec force en dessous pour tenter de la noyer. Monroe s’échappe et court chez sa voisine, la maison de Miss Flynn (Sara Paxton). Il n’y a aucun rapport officiel des forces de l’ordre indiquant que la mère de Monroe a déjà tenté de la tuer, mais la sirène de l’écran a affirmé qu’elle l’avait fait trois fois.

FILM VIDÉO DU JOUR





La grand-mère de Marilyn Monroe, Della Monroe, aurait également tenté de la tuer

Artistes unis

D’après le livre de Keith Badman, Marilyn Monroe : Les dernières annéesl’un des maris de Monroe, Arthur Miller (qui a été enregistré dans le livre de Badman), a déclaré à la BBC que Baker avait tenté d’assassiner Monroe.

« Sa mère était assez folle. Pendant la majeure partie de sa vie, Marilyn a souvent fait remarquer qu’elle pouvait encore se souvenir de ces horribles rencontres.

De plus, J. Randy Taraborrelli entre dans le détail dans son livre, La vie secrète de Marilyn Monroe, à propos de la grand-mère de Monroe, Della Monroe, qui aurait tenté de tuer Monroe alors qu’elle était enfant. Apparemment, Della a eu des délires similaires à ceux de Baker, mais elle a réussi à convaincre sa fille qu’elle ne pouvait pas s’occuper de Monroe lorsqu’elle était enfant, et ils ont donné le bébé à Ida et Wayne Bolender, qui vivaient de l’autre côté de la rue. Taraborrelli écrit qu’en 1927, Della se rendit chez les Bolender et voulut voir Monroe. Au début, Ida a refusé de la laisser entrer mais a finalement cédé. Après avoir brisé la vitre d’une fenêtre avec son coude, Della a insisté sur le fait que Monroe était mort, et les Bolender l’ont caché à Baker. Pour apaiser Della, Ida lui a préparé un verre d’eau. Cependant, à son retour, elle a trouvé Della tenant un oreiller sur le bébé dans son berceau.

Dans le récit de l’histoire, l’un des amis de Baker a déclaré:

« Ida est devenue presque hystérique. Elle attrapa l’enfant. Della a dit que l’oreiller du bébé avait glissé et qu’elle était simplement en train de le réajuster. Mais Ida était très contrariée et a exigé que Della quitte la maison.

Taraborrelli a écrit que Marilyn Monroe et même les Bolender raconteraient plusieurs fois des variations de cette histoire au fil des ans.

Blond est maintenant diffusé exclusivement sur Netflix.