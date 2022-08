Des hélicoptères, des planeurs et d’autres avions arrivent sur Flight Simulator

Une date officielle a été fixée pour la mise à jour du Simulateur de vol Microsoft Édition du 40e anniversaire : 11 novembre. Douze nouveaux avions, 20 missions plus anciennes du jeu, quatre aéroports d’entreprise importants, dix aéroports de planeurs et quatorze héliports seront tous inclus dans la mise à jour.

Les deux types d’avions que les utilisateurs de Microsoft Flight Simulator souhaitent le plus inclure sont les hélicoptères et les planeurs, qui manquent tous les deux depuis la sortie de la dernière édition en 2020. Un véritable avion de ligne grandeur nature sera également présent en réponse à demande populaire : l’Airbus A-310 aurait « presque tous les boutons fonctionnant exactement comme prévu ».

Mais les avions historiques sont ce qui me passionne vraiment : En particulier, le Hughes H-4 Hercules, également appelé Spruce Goose et le plus grand avion et hydravion en bois jamais construit, sera inclus dans Flight Simulator. En réalité, il n’a effectué qu’un seul vol. Les versions qui utilisent Flight Simulator voleront beaucoup plus loin.

Cette mise à niveau massive comprendra également sept objets historiques, dont le Spirit of St. Louis, le Douglas DC-3, l’illustre Wright Flyer, et plus encore.

Le légendaire dropship Halo Pelican a été ajouté au simulateur incroyablement réaliste dans le cadre d’une série de mises à jour pour célébrer le 40e anniversaire de Flight Simulator (oui, le premier est sorti en 1982).

De plus, un certain nombre d’avions Local Legends ont été lancés au cours de l’année du 40e anniversaire. Le Junkers F 13 All-Metal de 1919 est le plus récent d’entre eux, et il est publié aujourd’hui avec la toute première mise à jour des villes, qui ajoute un réalisme modélisé par photogrammétrie aux villes allemandes de Hanovre, Dortmund, Düsseldorf, Bonn et Cologne. .

Veuillez admirer quelques autres vidéos à couper le souffle de Flight Simulator en attendant que toute autre information sur l’avion sorte de la Gamescom.