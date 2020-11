« Des hackers russes contre les chercheurs du vaccin Covid-19 »: l’accusation de Microsoft

Là lutter contre le coronavirus a de grands espoirs pour développement de vaccins fonctionnement, et ces derniers jours les progrès rapportés par sociétés pharmaceutiques Pfizer et Biontech sont de bon augure à cet égard. Ces derniers mois, cependant, les entreprises qui travaillent pour trouver des remèdes à la propagation de la pandémie ont également eu d’autres problèmes auxquels réfléchir: Microsoft l’a révélé, racontant comment diverses entreprises du secteur ont été ciblées pendant des semaines par attaques de pirates informatiques depuis la Russie et la Corée du Nord.

La société de Redmond a pu détecter les tentatives d’attaques et leur origine grâce aux mesures de sécurité qu’elle propose aux entreprises au sein de ses produits. Selon ce qui a été communiqué, les attaques proviennent de soi-disant pirate informatique, ou des groupes qui opèrent illégalement mais maintiennent une sorte d’impunité de la part des gouvernements de leur territoire. Les groupes en question sont les Russes du Strontium et les Nord-Coréens du Zinc et du Cérium. Les cibles signalées par les attentats sont des sociétés pharmaceutiques et des groupes de recherche du Canada, de la France, de l’Inde, de la Corée du Sud et des États-Unis, avec un point commun: ils ont travaillé et sont toujours travaillant sur des vaccins ou des tests pour la prévention et le diagnostic du Covid-19.

Les attaques étaient de deux types. Le groupe Strontium a favorisé les actions par force brute, dans lesquelles des pirates ont tenté de pénétrer dans les comptes d’entreprise des employés avec tentatives de connexion répétées aux serveurs caractérisés par des mots de passe toujours différents et générés de manière semi-aléatoire. Le zinc et le cérium ont plutôt sauté attaques de phishing, dans lequel ils prétendaient être de potentiels nouveaux employeurs ou même l’Organisation mondiale de la santé afin d’essayer d’obtenir des informations personnelles des employés et de les utiliser ensuite comme éléments pour attaquer plus profondément.

Les attaques détectées ne sont pas nouvelles dans le secteur médical et pharmaceutique et ont été bloquées dans l’œuf, mais – dénonce Microsoft – surtout dans ce cas il faut que les gouvernements impliqués prendre position contre les attaques et agir concrètement contre les coupables.