Des guerriers rôtis pour la nouvelle cour «Oakland Forever»

Les fans de basket d’Oakland sont toujours mécontents du récent déménagement des Warriors à San Francisco.

L’année dernière, les Golden State Warriors ont pris la décision de quitter l’Oracle Arena au profit du Chase Center. Oracle était situé à Oakland et a hébergé l’équipe pendant des décennies. Le Chase Center, cependant, est à San Francisco, ce qui crée une base de fans qui n’a pas toujours été avec l’équipe depuis le début. Pour beaucoup, le déménagement à San Francisco était la trahison ultime et le majeur pour ceux qui vivaient à Oakland, d’autant plus qu’ils ont également perdu les Raiders. Quoi qu’il en soit, les Warriors ont essayé de rendre hommage à Oakland au cours des derniers mois et sont même arrivés avec des maillots spéciaux « Oakland Forever » City Edition. Maintenant, ils cherchent à faire exactement la même chose, mais avec un design de cour, comme indiqué dans la vidéo ci-dessous. Bien que le terrain soit beau et semble être un geste gentil envers Oakland, il est clair que de nombreux fans ne le prennent pas de cette façon. Dans le tweet ci-dessous, vous pouvez voir beaucoup de colère et de vitriol de la part des fans de Warriors qui ont l’impression d’avoir été poignardés dans le dos. Ils ont l’impression que si l’équipe aimait vraiment Oakland, ils ne seraient jamais partis. Depuis qu’ils ont déménagé à San Francisco, les Warriors sont apparus maudits en perdant Kevin Durant, en terminant à la dernière place de toute la ligue et n’auront pas Klay Thompson pour une deuxième saison consécutive. Inutile de dire que c’est presque comme si Oakland était le ciment de la franchise.