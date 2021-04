Des guerriers de l’âge du fer ont été enterrés allongés sur des coussins rembourrés de plumes, près d’un hibou sans tête

Dans un cimetière de l’âge du fer dans ce qui est aujourd’hui la Suède, deux guerriers morts au VIIe siècle après JC ont été somptueusement enterrés dans des bateaux avec une touche de luxe inattendue: une literie moelleuse remplie de plumes, pour bercer doucement le défunt lors de son voyage dans le royaume du morte.

Le site de sépulture de Valsgärde, une ferme à Uppsala, en Suède, près de la côte sud-est du pays, abrite 15 sépultures de bateaux datant du troisième siècle avant JC – peut-être même plus tôt – au 12ème siècle après JC

Les chercheurs ont récemment enquêté sur le contenu inhabituel en plumes dans deux des tombes, connues sous le nom de Valsgärde 7 et Valsgärde 8. Les deux sépultures contenaient des «bateaux richement équipés» qui étaient positionnés avec leurs poupe pointant vers la rivière Fyrisån, comme s’ils étaient prêts pour le voyage des occupants vers la vie après la mort. Les oreillers des bateaux, datés d’il y a environ 1400 ans, sont les plus anciens artefacts liés à la litière en Scandinavie, selon une nouvelle étude.

Les plumes délicates se dégradent rapidement et sont donc rarement documentées dans les archives archéologiques. Cependant, la préservation exceptionnelle de la litière de Valsgärde a permis aux chercheurs d’extraire et d’examiner les plumes de plusieurs endroits à l’intérieur des bateaux. L’analyse de l’équipe leur a permis d’identifier de quels groupes d’oiseaux et même de quelles espèces provenaient les plumes, ont rapporté les chercheurs dans le numéro d’avril 2021 du Journal of Archaeological Science: Rapports .

Casques, épées et couteaux se trouvaient à côté des corps, et plusieurs boucliers recouvraient les restes de chaque bateau. Les tombes contenaient également des outils de cuisine et de chasse pour l’au-delà. Les personnes en deuil avaient placé les guerriers sur des oreillers afin que «le sommeil de beauté soit également pris en charge dans la mort», a déclaré l’auteur principal de l’étude Birgitta Berglund, professeur émérite d’archéologie au Musée universitaire de l’Université norvégienne des sciences et de la technologie (NTNU Museum) en Trondheim, Norvège, a déclaré dans un rapport .

Les chevaux et les oiseaux dans les tombes ont en outre fait allusion au statut de haut rang des guerriers, bien que l’un des animaux – un hibou grand-duc (Bubo bubo) – manquait sa tête. Sa décapitation a peut-être eu une signification rituelle pour l’enterrement, et les plumes remplissant les coussins peuvent également avoir été sélectionnées pour leur signification symbolique, ont déclaré les scientifiques.

Images microscopiques de diverses barbes et barbules de plumes duveteuses de Valsgärde 7 (a et c) comparées à des exemples de matériel de référence similaire provenant de groupes d’oiseaux: b) Galliformes (tétras lyre [Tetrao tetrix]) et d) Passériformes (geai eurasien [Garrulus glandarius]). (Crédit d’image: Photo de Jørgen Rosvold)

« Un sens plus profond »

Pour identifier les plumes, les chercheurs ont collecté huit échantillons de plumes de Valsgärde 7 et trois échantillons de Valsgärde 8, puis ont soigneusement taquiné les morceaux cassants et entrelacés, à la recherche de plumes qui conservaient autant que possible leurs structures d’origine. Ils ont séparé les échantillons en deux catégories: les plumes de contour, qui sont utilisées pour le vol, et le «vrai duvet», qui se rapproche le plus de la peau des oiseaux et fournit une isolation.

Une fois toutes les taquineries et le tri terminés, les scientifiques ont créé des lames d’échantillons de plumes et les ont examinées à l’aide d’un microscope qui a agrandi les échantillons jusqu’à 400 fois. Ensuite, l’équipe a comparé les plumes à des échantillons de référence de plumes d’oiseaux d’Europe du Nord dans la littérature scientifique et dans la bibliothèque du NTNU Museum.

« Il s’agit, pour autant que nous le sachions, des plus anciennes plumes d’oiseaux provenant de sépultures humaines examinées de cette manière », ont rapporté les auteurs de l’étude.

Dans les échantillons provenant de quatre emplacements de litière à Valsgärde 7, les plumes de canards et d’oies étaient les plus courantes; dans le seul endroit échantillonné à Valsgärde 8, toutes les plumes ressemblaient à celles des oies. Mais d’autres types de plumes d’oiseaux étaient également présents à Valsgärde 7; il y avait des plumes d’oiseaux terrestres, comme des poulets, ainsi que des oiseaux chanteurs, des échassiers et même un hibou grand-duc.

Selon le folklore nordique, les plumes avaient une signification particulière pour les rites entourant la mort et les rites funéraires, a déclaré Berglund. La plupart des archives de ces traditions datent du XVIIIe siècle ou plus tard, mais les rituels sont probablement nés beaucoup plus tôt, a-t-elle ajouté. Par exemple, les plumes de hiboux et d’autres oiseaux prédateurs étaient associées à la prolongation de la lutte contre la mort. Et dans certaines régions de Scandinavie, « les plumes d’oie étaient considérées comme les meilleures pour permettre à l’âme d’être libérée du corps », a déclaré Berglund.

« La literie de Valsgärde avait probablement aussi une signification plus profonde que de simplement servir de remplissage », a-t-elle déclaré dans le communiqué.

Les découvertes des scientifiques démontrent qu’il est possible d’identifier certains groupes d’oiseaux à partir de très minuscules fragments de plumes anciennes – moins de 0,04 pouce (1 millimètre) de long. Les scientifiques négligent généralement les morceaux de plumes sur les sites archéologiques, et leur recherche pourrait fournir des indices précieux sur la vie de l’âge du fer et la façon dont les gens interagissent avec la nature, « notamment la relation entre l’homme et les oiseaux », ont écrit les auteurs de l’étude.

