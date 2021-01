Des groupes privés WhatsApp se sont retrouvés sur Google: comment éviter les escroqueries et les intrus de chat

Ces jours où Whatsapp tente de rassurer ses utilisateurs sur la sécurité de sa plateforme de messagerie, un vieux problème de l’application que l’on pensait résolu est revenu à la lumière: la présence, sur les moteurs de recherche, de liens qui mènent directement à des groupes privés d’utilisateurs totalement sans méfiance. Le problème a été résolu par WhatsApp ces derniers jours, mais comme ce n’est pas la première fois qu’il se produit, on ne dit même pas qu’il ne se reproduira pas à l’avenir – et il vaut donc mieux prendre des précautions en conséquence.

Utilisateurs à risque

Le problème concerne les groupes privés dont les membres ou les administrateurs partager le lien d’invitation, par exemple en le publiant sur un réseau social ou sur une plateforme web. Ces liens mènent directement au chat WhatsApp associé, ils sont utilisés pour inviter des amis et des contacts dans une salle et pour cette raison, ils ne sont pas rarement publiés sur des destinations en tant que forum en ligne pour rassembler une communauté sur la plate-forme de messagerie. Le problème est que le format des liens est vulnérable aux algorithmes que les moteurs de recherche utilisent pour indexer les pages Web sur le Net. En recherchant sur Google la chaîne de texte qui inclut le format de ces liens, le moteur de recherche a renvoyé jusqu’à Il y a quelques jours une longue liste de chats privés qui pourrait être accédé automatiquement.

Entrez dans une discussion via un lien d’invitation il ne produit aucune notification ni alarme: le groupe considère en effet les nouveaux arrivants comme des interlocuteurs légitimes de la salle, et dans les chats les plus encombrés cet aspect peut conduire à des arnaques et des tromperies de toutes sortes: les postiers peuvent se faire passer pour des amis ou des proches des personnes présentes et les contacter en privé pour effectuer des opérations de phishing l’arnaque au code WhatsApp, alors que même au sein d’un même groupe, il devient possible de propager des liens malveillants en profitant de la confiance déplacée des participants.

Comment se protéger

WhatsApp, mis au courant de la situation, a changé le format des liens pour s’assurer qu’ils n’apparaissent plus dans les résultats des moteurs de recherche, même lorsqu’ils sont mis en ligne. Pour certains experts, cependant, la solution n’est pas suffisante pour éviter que le problème ne se reproduise en quelques mois. La seule solution pour rester à l’abri de l’intrusion d’étrangers dans votre chat est de faire très attention à inviter de nouveaux membres en utilisant le lien Envoyer via la fonction WhatsApp. La formule d’invitation la plus sûre est la formule classique, dans laquelle les personnes à ajouter à un groupe sont choisies dans leur liste de contacts; suivez le QR code à encadrer et enfin le lien, qui ne doit cependant être partagé qu’en privé; pour l’avenir, s’il y a une crainte qu’un lien d’invitation vers votre chat ait été publié, la solution est rapide: il suffit de visiter les paramètres du groupe et dans le menu relatif au lien d’invitation sélectionner l’élément Réinitialiser le lien.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂