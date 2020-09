Des gens queer partagent des histoires sur la réalisation de leur identité

Après qu’une figure de proue anti-trans a déclaré que les jeunes ne devraient pas être « étiquetés » LGBT +, Stonewall a demandé aux utilisateurs de partager lorsqu’ils se sont rendu compte qu’ils étaient queer. (Photographie de stock via Elements Envato)

D’innombrables personnes LGBT + se sont rendues sur Twitter mardi 8 septembre pour donner des comptes rendus attachants sur la façon dont ils se sont rendu compte qu’ils étaient queer, après qu’un avocat ayant des liens avec l’Alliance LGB a déclaré que les jeunes ne devraient pas être «étiquetés».

«J’ai d’abord su que j’étais LGBTQ» était le sujet tendance numéro un au Royaume-Uni après Allison Bailey, une avocate qui se décrit comme une lesbienne «critique en matière de genre», a dit qu’un enfant de 12 ans ne peut pas savoir qu’il est queer.

Bailey est surtout connu pour avoir annoncé le lancement de l’Alliance LGB, une association qui a cherché à faire un fossé entre les communautés LGB et T.

Elle a pris la parole après un groupe de défense des jeunes noirs queer Exister bruyamment a demandé à des abonnés âgés de 12 à 23 ans de répondre à un questionnaire.

«Un enfant de 12 ans est un enfant», écrit-elle. «Arrêtez de mettre des enfants avec des adultes et de les étiqueter LGBTQ +.»

Alors que la réaction contre le tweet de Bailey augmentait, Stonewall a exhorté les gens à partager leurs histoires dans le but de montrer qu’être queer n’est pas réservé aux adultes.

Il semble que certaines personnes pensent encore que vous ne pouvez savoir que vous êtes LGBTQ + une fois que vous êtes devenu adulte. Quiconque savait qu’ils étaient LGBTQ + à 12 ans, lève la main! 🖐️ Quand avez-vous réalisé? Partagez votre histoire sur le hashtag #ifirstknewIwasLGBTQ – nous retweeterons nos favoris ❤ – stonewalluk (@stonewalluk) 8 septembre 2020

De la section 28 au béguin pour Batman, les personnes queer révèlent quand elles savaient qu’elles étaient LGBT +.

Les personnes LGBT + se sont précipitées pour partager leurs histoires, beaucoup parlant des coups de cœur de l’enfance, des regards volés et des premiers baisers – ainsi que de la honte que la société fait subir aux jeunes queer.

#ifirstknewIwasLGBTQ quand j’avais 11 ans, je ne ressentais tout simplement pas ce que mes amis faisaient pour les garçons. Mais il y avait cette fille à l’école, elle avait le sourire le plus charmant. Mon cœur a fondu. J’ai réalisé que c’était ce que j’étais «censé» ressentir pour les garçons. Et maintenant je suis super bi 😊 https://t.co/HEAtzHvPAr – Hafsa Qureshi (@MsHafsaQureshi) 8 septembre 2020

#ifirstknewIwasLGBTQ quand j’ai commencé à m’intéresser aux garçons dans mon année vers 10/11, tout en ayant le béguin pour les filles. J’ai commencé à regarder les gars et à ressentir quelque chose… mais je l’ai enterré parce que j’aimais toujours les filles. Ne pas connaître la bisexualité m’a tellement retenu https://t.co/dyU8VSMcQz – Vaneet Mehta # 20ThemTy 🌺 (@ nintendomad888) 8 septembre 2020

#ifirstknewIwasLGBTQ Je savais que j’aimais les filles quand j’avais 10 ans mais je ne connaissais pas les bons mots, j’ai essayé de dire à mes amis que j’étais démisexuelle à 16 ans mais on m’a dit que « ce n’était pas vrai ». J’ai finalement appris les termes et j’ai pu accepter d’être le bi-aroace que je suis quand j’avais 21 ans. Https://t.co/uUL6Ffnyuj – Alice Morose (Eux / Eux) (@AliceintheVoid) 8 septembre 2020

C’est le truc le plus excellent.@stonewalluk #ifirstknewIwasLGBTQ quand j’avais dix ans, mon père était décédé récemment et nous avons déménagé et j’ai changé d’école en 5/8. Je devais choisir à côté de qui m’asseoir à l’école primaire et je ne savais pas pourquoi mais je * devais * m’asseoir à côté d’un autre garçon… C’était ça https://t.co/zXUMw1KvPK – Nick Coveney (@nmjcoveney) 8 septembre 2020

ça a été un voyage au cours des huit dernières années, mais je suis tellement plus à l’aise avec mon identité maintenant que j’ai les mots pour décrire ce que je ressens ^^ – NightingaleTrash (@NightingTrash) 8 septembre 2020

De nombreuses personnes trans se sont lancées dans la conversation pour souligner que les enfants comprennent souvent beaucoup plus leur identité de genre que ce que la plupart des adultes leur attribuent.

#ifirstknewIwasLGBTQ à 8-10 ans. Au début, j’ai affirmé que je ne savais pas si j’étais un «garçon ou une fille». À 9 ans, je suis sorti comme agender, toujours en question. 10 ans, je suis devenu trans de la manière la plus embarrassante. J’ai envoyé à mes parents une photo d’un pull / sweat à capuche trans https://t.co/L9JkjwOM5K pic.twitter.com/GTyuAvkiEh – ⧖ lizardking_jesse ⧗ #BLM ☂️ 🌙💫🪐✨🌟 (@jesse_stans_sio) 8 septembre 2020

#ifirstknewIwasLGBTQ J’avais 8 ans. J’ai lu un livre pour enfants sur un garçon qui s’est embrassé à l’extérieur de son coude et s’est transformé en fille. J’ai passé des mois à essayer de l’embrasser aussi, j’avais besoin d’être une fille. Si j’avais pu faire la transition à l’époque, j’aurais pu vivre toute ma vie en tant que personne que je suis. https://t.co/bpHOrZeZIC – Pas même un chef (@EloraEdwards) 8 septembre 2020

#ifirstknewIwasLGBTQ à l’âge de 13 ans. Tout jusque-là avait finalement un sens pour moi, mais comme on ne m’a jamais appris qu’être trans était bien, cela a conduit à une spirale descendante de répression et de misère. Trois ans plus tard, la transition m’a sauvé la vie. – Emma, ​​fille ‘erreur nulle’ (@ Emma_RC94) 8 septembre 2020

De nombreuses personnes, bien sûr, ont réalisé qu’elles étaient LGBT + par leurs premiers coups de cœur à la télévision.

envie de David Duchovny dans les X-Files à 9 ans 🙈 #ifirstknewiwasLGBTQ https://t.co/bGQ8HaJs4S – Owen Jones 🌹 (@ OwenJones84) 8 septembre 2020

J’avais environ 10 ans quand #ifirstknewIwasLGBTQ J’avais le béguin pour diverses chanteuses et j’avais le plus gros béguin pour la femme chat de Batman. Mais on n’a jamais parlé de ces choses dans notre maison, la section 28 s’est produite et nous n’en parlons toujours pas !! Dieu merci pour la famille choisie !! https://t.co/Y2a97RxP8f – Josie-Jo 🏳️‍🌈 (@ScarletClare) 8 septembre 2020

Pendant ce temps, d’autres ont évoqué ce sentiment général de ne pas s’intégrer dans l’expérience vécue par tant d’enfants LGBT +.

Aime ça! #ifirstknewIwasLGBTQ quand j’avais 5 ans et que tous mes amis étaient des filles. Il m’a fallu un certain temps pour comprendre pourquoi je ne m’accordais pas avec les autres garçons, mais j’y suis finalement arrivé. Je ne peux que rêver de ce qu’aurait été ma vie si j’avais eu accès à un espace sécurisé LGBTQ + à cet âge! https://t.co/WDFVbiMCWu – Alexandre Léon (@alexand_erleon) 8 septembre 2020

Mon ami et moi avons été pris ensemble à l’adolescence. Sa mère, dégoûtée, nous a fait honte et nous a dit que nous irions en enfer pour nos pulsions immorales. Je me suis caché pendant de nombreuses décennies. La société n’a peut-être pas su que j’étais queer avant d’être adulte, mais je l’ai su depuis toujours. #ifirstknewIwasLGBTQ https://t.co/zGfonEHrIQ – Amanda Jetté Knox (@MavenOfMayhem) 8 septembre 2020

Exist Loudly, le groupe qui a déclenché le discours, a envoyé un tweet approprié réaffirmant sa mission de protéger tous les jeunes noirs queer et trans, indépendamment de toute tentative d’effacer leur réalité.