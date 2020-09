Des fuites révèlent que “ Fortnite ” devient Black Panther, Hulk, Ant-Man et Captain Marvel cette saison

Fortnite Épique

La saison Marvel de Fortnite se poursuit, et non, tout n’est certainement pas entassé seul dans la passe de combat. Nous avons déjà vu Silver Surfer arriver dans la boutique, mais de nouvelles informations montrent que de nouveaux super-héros et leurs pouvoirs arrivent dans le jeu.

Ces informations proviennent de dataminer HypeX, qui a des informations sur au moins quatre héros qui arrivent au jeu sous une forme ou une autre, ce qui signifie oui, peut-être sous forme de skins.

Il va commencer à y avoir des «pouvoirs» de super-héros ajoutés au jeu, soit sous forme de power-ups en match, soit peut-être aussi pour un grand LTM où tout le monde se bat avec des super pouvoirs.

Bien que nous ayons vu des pouvoirs divulgués pour des personnages que nous connaissons comme Iron Man et Wolverine, il en reste d’autres à venir.

Ponton: HypeX a trouvé une paire de pouvoirs de Hulk qui écrasent et frappent, et oui, l’information a été étiquetée avec le Masculin version de Hulk, pas She-Hulk de la passe de combat. Certains joueurs pensent que Hulk est trop grand pour se frayer un chemin dans le jeu en tant que skin, mais je pense qu’ils font peut-être une version de taille réduite Avengers Endgame qui pourrait s’intégrer dans le cadre de Meowscles.

Panthère noire: Il y a des pouvoirs divulgués qui représentent la capacité de Black Panther à absorber les dégâts, puis à les libérer sur ses ennemis. Il y a aussi des informations sur un monument de la panthère noire qui arrive au jeu. Je crois que tout cela indique clairement que le jeu obtient une peau de panthère noire sur la route, et je maintiens ma suggestion précédente qu’Epic et Marvel devraient reverser tous ses profits à une association caritative en l’honneur de Chadwick Boseman.

Capitaine Marvel: Celui-ci n’est pas confirmé, mais HypeX dit qu’il y a un personnage avec une compétence de superpuissance boule de feu qui commence par un «C» qui, pour moi, dit Carol Danvers ou Captain Marvel, qui étaient tous les deux le même personnage. Je suppose qu’il pourrait se tromper sur le «C» et que ce pourrait être Human Torch ou quelque chose comme ça, mais Captain Marvel semble être un choix évident pour un skin à venir. (Mettre à jour: une théorie alternative est que cela pourrait être la princesse Crystal d’Inhumans, peut-être un personnage obscur comparé à ces autres, mais elle tire des boules de feu.)

L’homme fourmi: Aucune superpuissance Ant-Man n’a encore fuité, mais “Ant Manor” est un nouveau POI qui devrait être dans le jeu très bientôt ici. On ne sait pas si cela correspondrait définitivement à un skin et à des super pouvoirs ou non, mais je serais surpris si ce n’était pas le cas, car pourquoi ajouter un POI, sinon?

Jusqu’ici, c’est ce que nous savons. J’ai entendu une rumeur antérieure sur Spider-Man, mais rien de nouveau depuis, alors qui sait. Quoi qu’il en soit, je ne serais pas surpris de voir une demi-douzaine de skins Marvel supplémentaires arriver dans le jeu à la fin de cette saison, alors restez à l’écoute pour tout cela.

