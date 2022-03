Des fuites de textes semblent montrer que Pete Davidson se moque de Kanye West en disant « Je suis au lit avec ta femme »

« Yo c’est Skete. Pouvez-vous s’il vous plaît prendre une seconde et vous calmer », aurait dit Pete au Donda Star.

« Il est 8h du matin et ça ne doit pas être comme ça.

« Kim est littéralement la meilleure mère que j’aie jamais rencontrée. Ce qu’elle fait pour ces enfants est incroyable et tu as tellement de chance qu’elle soit la mère de tes enfants.

« J’ai décidé que je ne te laisserais plus nous traiter de cette façon et j’ai fini de me taire. Grandir le f ** k. «