Des footballeuses professionnelles dénoncent les allégations d’abus « impardonnables » contre l’entraîneur de la NWSL

Les joueuses de la Ligue nationale de football féminin dénoncent ce qu’elles ont décrit comme une conduite « impardonnable » à la suite d’allégations troublantes contre un ancien entraîneur-chef qui ont entraîné la démission du commissaire et l’annulation de tous ses matchs par la ligue le week-end dernier.

L’entraîneur de North Carolina Courage, Paul Riley, a été licencié la semaine dernière après quatre ans avec l’équipe à la suite d’un reportage dans The Athletic dans lequel ses joueurs alléguaient une inconduite sexuelle et des violences verbales. Riley a entraîné plusieurs équipes dans différentes ligues professionnelles féminines depuis 2006 et a été l’entraîneur de l’année de la NWSL en 2017 et 2018.

Le limogeage de Riley a amené certains des joueurs les plus en vue de la ligue à exiger plus de transparence et de responsabilité dans la NWSL. Riley, qui a nié toutes les accusations, est le troisième des 10 entraîneurs-chefs de la ligue à avoir été licencié pour motif valable ou accusations d’abus depuis août.

« Cela me fait mal au cœur de savoir que cela est arrivé à tant de joueurs de cette ligue », a déclaré le gardien de but d’Orlando Pride Erin McLeod à Sam Brock AUJOURD’HUI lundi. « Et cela continue de se produire jusqu’à il y a quelques semaines, et c’est impardonnable. »

À la suite du licenciement de Riley, la commissaire de la NWSL, Lisa Baird, a démissionné ce week-end sans commentaire. La ligue a également annoncé dimanche soir qu’elle avait engagé l’ancienne avocate américaine Sally Yates pour mener une enquête indépendante sur la « conduite odieuse signalée » et qu’elle prévoyait de « prendre des mesures significatives pour empêcher que cela ne se reproduise à l’avenir ».

Plus d’une douzaine de joueurs ont décrit Riley dans le rapport de The Athletic comme un entraîneur qui aurait été verbalement abusif et, dans certains cas, aurait commis des actes de coercition sexuelle. Riley n’a pas répondu aux demandes de commentaires de NBC News.

« Comment savons-nous que si nous nous rendons au travail tous les jours, cela ne nous arrivera pas, ou cela ne se reproduira plus? » Le milieu de terrain du NJ/NY Gotham FC McCall Zerboni a déclaré AUJOURD’HUI. « Parce que cela s’est produit encore et encore et encore. Et personne en position de pouvoir ou de capacité ne l’a arrêté. »

La star de l’équipe nationale féminine des États-Unis, Alex Morgan, a également pesé série de tweets le 30 septembre, affirmant que la ligue avait été informée des accusations contre Riley « à plusieurs reprises ».

« La ligue a été informée de ces allégations à plusieurs reprises et a refusé à plusieurs reprises d’enquêter sur les allégations », a écrit Morgan. « La ligue doit accepter la responsabilité d’un processus qui n’a pas réussi à protéger ses propres joueurs de cet abus. »

NBC News a sollicité les commentaires de Baird et de la NWSL et n’a pas reçu de réponse.

Les joueurs demandent maintenant à la ligue de mieux les protéger contre les abus potentiels.

« Je veux jouer dans une ligue dans laquelle je suis fier de jouer, a déclaré McLeod. « Et je pense que les choses doivent changer, sinon je ne pense pas que ce soit une ligue qui vaut la peine de jouer. »