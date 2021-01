Des finances riches surévaluées contre le changement climatique laissant les pays pauvres sous-financés

21 janv.2021 18:46:48 IST

Les pays riches ont surestimé les financements pour aider les pays à s’adapter aux effets du changement climatique de 20 milliards de dollars au cours de la dernière décennie, laissant les communautés à risque sous-financées considérablement, a montré une nouvelle analyse jeudi. Dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat de 2015, les pays sont tenus d’augmenter le financement des gouvernements durement touchés, répartis également entre les liquidités pour atténuer le réchauffement climatique et les aider à s’adapter aux futurs impacts climatiques. Les pays développés ont promis de fournir un financement annuel de 50 milliards de dollars pour l’adaptation d’ici 2020. Mais les chiffres officiels de l’OCDE montrent qu’en 2018 les donateurs n’ont engagé que 16,8 milliards de dollars.

Le vrai chiffre, selon une analyse du groupe vert CARE International, est en fait bien inférieur: seulement 9,7 milliards de dollars.

CARE et ses organisations partenaires en Afrique et en Asie du Sud-Est ont évalué 112 projets d’adaptation au climat financés par 25 pays donateurs équivalant à 13% du financement global de l’adaptation entre 2013 et 2017.

Ils ont constaté que le financement de l’adaptation de ces projets avait été dépassé de 42%. Appliquant ce chiffre aux projets restants, CARE a déclaré que le financement de l’adaptation avait été surestimé de 20 milliards de dollars au cours de la même période.

Il a déclaré que plusieurs pays et donateurs avaient exagéré leurs subventions d’adaptation en incluant des financements pour des projets de construction tels que des logements et des routes sans rapport avec le climat du tout.

«Les personnes les plus pauvres du monde ne sont pas responsables de la crise climatique mais sont les plus durement touchées», a déclaré John Nordbo de CARE Danemark.

« Non seulement les pays riches ont laissé tomber le Sud global en ne fournissant pas suffisamment de financement pour l’adaptation, mais ils ont également essayé de donner l’impression qu’ils fournissent plus qu’ils ne le font. »

L’évaluation a montré que le Japon avait surestimé son financement de l’adaptation au changement climatique de plus de 1,3 milliard de dollars, dont plus de 400 millions de dollars sur des projets tels qu’un «pont de l’amitié» et une autoroute au Vietnam.

Il a également accusé la France d’avoir mal étiqueté 90 millions de dollars prévus pour un programme de gouvernance locale aux Philippines comme financement de l’adaptation au changement climatique, même si seulement 5% du budget de ce projet est affecté à cet objectif.

Je ne peux pas me permettre une inexactitude

L’accord de Paris vise à limiter le réchauffement au-dessus des niveaux préindustriels à « bien en dessous » de deux degrés Celsius (3,6 Farenheit).

Avec seulement 1C de réchauffement jusqu’à présent, une série de catastrophes liées au climat ont frappé les économies en développement, qui sont souvent confrontées à des attentes interminables pour le financement de la reconstruction.

Les Nations Unies ont déclaré la semaine dernière que les pays n’avaient pas tenu leurs promesses de Paris en ne finançant pas la lutte contre le climat des pays vulnérables.

Il a déclaré que le véritable coût de l’adaptation – réduire les retombées entre les communautés et augmenter leur capacité à faire face aux catastrophes liées au climat telles que les inondations et la sécheresse – était actuellement d’environ 70 milliards de dollars par an. Mais ce chiffre pourrait atteindre 300 milliards de dollars par an d’ici la fin de la décennie, a-t-il déclaré.

CARE s’est également inquiété du fait que de nombreux projets de développement censés aider les États vulnérables au climat à s’adapter étaient financés sous forme de prêts plutôt que de subventions directes.

Dans les projets évalués au Ghana et en Éthiopie, par exemple, 28 pour cent et 50 pour cent du total des contributions respectivement ont été fournis sous forme de prêts, selon l’analyse.

Le rapport a appelé les donateurs à cesser de surdéclarer le financement de l’adaptation et à accroître la transparence des rapports financiers, ainsi qu’à veiller à ce que les prêts n’aggravent pas le surendettement.

« Compte tenu de l’état aigu de notre crise climatique et des effets dévastateurs subis par les pays vulnérables, nous ne pouvons pas nous permettre que le financement de l’adaptation soit exagéré ou rapporté de manière inexacte », a déclaré Sonam Wangdi, président du bloc des nations les moins avancées aux négociations de l’ONU sur le climat.

.

