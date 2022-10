Des films comme Superbad à mourir de rire le week-end

recommandations

Avez-vous aimé le film avec Jonah Hill, Michael Cera, Emma Stone et Christopher Mintz-Plasse ? Nous avons plus d’options pour vous.

©IMDBsuper mal

Si vous faites partie de ceux qui se souviennent encore avec émotion du film qui Greg Mottola réalisé en 2007, super mal, et que vous souhaitez voir d’autres productions de ce style, vous êtes au bon endroit. Protagonisée par Jonas Colline, Michel Cera, Emma Pierre et Christopher Mintz-Plasse concentré sur deux meilleurs amis, Seth (Hill) et Evan (Cera) qui fera l’impossible pour remplir le mandat social qu’implique la fin du secondaire. 15 ans plus tard, des productions clairement marquées par cette histoire continuent de paraître et nous vous en recommandons quelques-unes.

+ Films de style Superbad et où les regarder

5-Bons Garçons

fille directe de super mal autour des liens et du désir d’appartenance, ce film réalisé par Gène Stupnitski se trouve dans Netflix. L’histoire tourne autour de trois amis qui entrent dans la puberté et qui sont invités à une fête où, si tout va bien, ils auront leur premier baiser. Tous les gags à caractère sexuel sont es-pec-ta-cu-la-res.

4 – Librairie intelligente

Le film réalisé par Olivia Wilde n’est disponible sur aucune plate-forme diffusion mais vous pouvez facilement le trouver. L’histoire tourne autour de deux camarades de lycée super studieux qui réalisent le jour de leur remise des diplômes qu’essayer si fort, au point de négliger la vie sociale, n’en valait pas la peine. Dès lors, ils prévoient de passer une dernière nuit inoubliable.

3 – Facile A

Dirigée par Will Gluckce film est disponible dans le catalogue de hbo max. Protagonisée par Emma Pierre est un renversement du roman la lettre écarlate écrit par Nathaniel Hawthorne. Pierre met sur la peau de oliveune jeune femme qui croit que si elle fait croire à ses camarades qu’elle a une vie sexuellement beaucoup plus libre qu’elle ne l’est en réalité, elle pourra en profiter.

2 – Projet X

100% pour adultes, ce film de Nima Nourizadeh c’est dans Netflix. Il se concentre sur trois camarades de classe qui traversent leur dernière année d’études et ils se rendent compte que la meilleure façon de dire au revoir à leur vie à l’école est avec une fête inoubliable. Avec les réseaux sociaux comme contexte, dans l’un des premiers films à les utiliser comme outil narratif, on verra bientôt comment tout se termine en catastrophe.

1 – Méchantes filles

Le film qui a réuni le casting vedette avec Lindsay Lohan, Rachel McAdams et Amanda Seyfried Est disponible en Première vidéo. L’histoire tourne autour du nouveau venu cadyque se mudó desde África en donde era educada en su casa por sus padres, a los Estados Unidos, donde deberá aprender a convivir con todos los grupos que se forman en estas instituciones, al tiempo que se enamora del exnovio de la chica más popular de l’école.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂