Des femmes signalent avoir été hérissées d’aiguilles dans les boîtes de nuit

« J’ai touché la partie où j’avais le plus mal et j’ai trouvé une piqûre d’épingle. J’avais été piquée. »

Une femme aurait été piquée par une aiguille lors d’une soirée à Nottingham.

Lundi (19 octobre), l’étudiante Zara Owen, 19 ans, est sortie avec des amis à la discothèque Pryzm de Nottingham. Dans un désormais viral Message Twitter, Zara raconte avoir mangé avant sa soirée et avoir bu moins qu’elle ne le ferait d’habitude. Cependant, tout ce dont elle se souvient, c’est d’entrer dans la boîte de nuit à travers un détecteur de métaux, puis d’aller au bar, mais elle ne se souvient pas de grand-chose de ce qui s’est passé après cela.

« Je me suis réveillé le lendemain matin dans mon lit avec presque aucun souvenir de cette nuit-là. Je me souviens d’être entré dans ce club et d’avoir récupéré mon chargeur à la maison », a raconté Zara.

Une femme rapporte avoir été dopé avec une aiguille dans une boîte de nuit. Image : Getty Images

Bien que Zara n’ait aucun souvenir de la soirée, ses amis l’ont informée qu’elle s’était égarée seule dans un magasin de poulet. Heureusement, sa colocataire était là pour l’appeler une maison Uber.

Au réveil, Zara dit qu’elle a remarqué une douleur « atroce aiguë » dans sa jambe qui l’a fait marcher en boitant, mais elle pensait qu’elle venait de tirer un muscle. Elle s’est ensuite rendue à l’hôpital avec sa mère pour obtenir des soins médicaux, mais après avoir attendu plus de huit heures, elle a décidé de rentrer chez elle.

Plus tard, elle a commencé à examiner plus avant sa jambe elle-même, et c’est à ce moment-là qu’elle a découvert quelque chose de sinistre. « Le lendemain matin, j’ai senti ma jambe et je l’ai examinée plus avant car je n’ai reçu aucune aide médicale. J’ai touché la partie où j’avais le plus mal et j’ai trouvé une piqûre d’épingle. J’avais été dopé », a ajouté Zara. .

Heureusement, Zara, qui portait un jean la nuit de l’incident, n’a subi aucun effet secondaire indésirable du dopage. Elle souhaite maintenant sensibiliser en partageant son histoire.

Un porte-parole de la discothèque Pryzm a maintenant publié une déclaration à Tyla, exhortant les amateurs de club en difficulté à contacter à la fois le club et la police. « Nous prenons toutes les allégations de cette nature au sérieux. La sécurité et le bien-être de nos clients sont notre priorité numéro un et nous faisons tout notre possible pour créer une soirée sûre et amusante », indique le communiqué.

« Nous exhortons toute personne voyant un comportement suspect, ou soupçonnant avoir été victime d’un pic, de demander immédiatement l’aide d’un membre du personnel ou de la sécurité, qui est formé pour aider et qui a également le soutien de notre médecin sur place. Nous voudrions également encouragez-les à contacter la police, afin que toute allégation puisse faire l’objet d’une enquête appropriée. »

La surintendante de la police du Nottinghamshire, Kathryn Craner, a également déclaré à la publication : « Nous enquêtons actuellement sur des rapports d’individus soupçonnant que leurs boissons ont été dopées. Lié à cela, un petit nombre de victimes ont déclaré avoir ressenti une sensation de grattage comme si quelqu’un peut-être qu’ils ont augmenté physiquement. Par conséquent, nous enquêtons activement sur tous ces rapports.

« Nous traitons tous ces incidents très au sérieux et travaillons avec des locaux agréés et nos agences partenaires, notamment l’Université de Nottingham, l’Université de Nottingham Trent, le conseil municipal de Nottingham et le service d’ambulance d’East Midlands pour entreprendre des enquêtes approfondies.

« Nous avons un groupe d’officiers dédié qui mène actuellement des enquêtes de vidéosurveillance à divers endroits où nous avons reçu de tels rapports. Nos enquêtes sur ces incidents sont en cours, mais nous comprenons que les gens peuvent être préoccupés par des incidents comme celui-ci et voulons rassurer le public que nous travaillons incroyablement difficile à enquêter. »

Flacon d’injection avec aiguille de seringue. Image : Getty Images

Malheureusement, l’histoire de Zara n’est pas un incident isolé. La Night Time Industry Association (NTIA) a déclaré à la BBC qu’elle avait constaté une augmentation de la consommation de boissons dans tout le Royaume-Uni au cours des dernières semaines. Plusieurs femmes ont signalé avoir récemment été dopées par injection. La police du West Yorkshire enquête actuellement sur un cas de dopage par injection signalé dans le centre-ville de Leeds le 13 octobre.

