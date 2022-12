Des femmes noires âgées ont lancé un train au milieu de nulle part

Avec tous les retards, annulations et pénuries de personnel auxquels les compagnies aériennes sont confrontées ces jours-ci, les gens recherchent des moyens alternatifs pour se rendre à leurs destinations souhaitées.

C’est exactement ce que faisaient deux femmes âgées lorsqu’elles sont montées à bord d’un train Amtrak avec leur petit chien en remorque.

Les femmes noires âgées ont été expulsées du train après que leur chien ait déféqué par terre.

Un compte TikTok appelé Bellskunk a publié une vidéo intitulée « Riding Amtrak while Black » pour partager l’expérience déchirante de deux femmes noires qui voulaient simplement se rendre d’un endroit à un autre.

La vidéo ne montre pas l’événement qui a précédé la confrontation, mais elle s’ouvre sur un officier qui se tient au-dessus des deux femmes et leur dit : « Ils veulent que vous descendiez du train, pour une raison quelconque, ils veulent que vous descendiez du train.

Un passager masculin non identifié enregistre l’incident et il intervient.

Il dit : « Monsieur, j’ai été témoin de cela. Ils les maltraitent ainsi que le chien.

L’homme explique qu’il devrait y avoir une politique impliquant les chiens dans les trains et fait savoir à l’officier que les femmes ont immédiatement nettoyé la merde.

Le flic, apparemment ennuyé par le plaidoyer de l’homme, lui a fait signe de partir et a dit aux femmes : « Voilà le truc… S’ils veulent que vous descendiez du train, vous devez descendre du train. »

Le passager masculin demande : « Parce qu’ils sont noirs ? Tu veux qu’ils descendent du train parce qu’ils sont noirs ?

L’officier agacé ne répond pas mais regarde l’homme avant de se retourner vers les dames.

Pourtant, le bienfaiteur persiste, insistant sur le fait que « ce n’est pas juste ».

Il demande à l’officier s’il va abandonner les femmes à Greenfield, Colorado parce que « leur petit chien a dû faire caca ».

L’officier continue d’insister pour que les femmes descendent du train pendant que l’homme qui enregistre les supplie de rester dans le train.

Il dit: « Vous avez le droit de rester là où vous êtes. »

Les dames se regardent, incertaines de ce qu’il faut faire alors que les autres passagers font semblant de ne pas voir ou entendre la rencontre tendue.

Le policier a menacé de faire descendre le passant du train s’il continuait à intervenir.

L’homme continue d’exiger que les femmes soient laissées seules jusqu’à ce que le policier l’avertit que s’il continue d’intervenir, il sera lui aussi renvoyé du train.

L’homme menace d’un procès mais décide de se conformer à la demande qu’il se taise.

Une femme officier l’informe qu’il peut continuer à enregistrer mais qu’il doit cesser d’interférer et il accepte.

Finalement, les femmes prennent leurs affaires et sortent solennellement du train sans incident.

L’homme qui enregistre leur offre un dernier mot de soutien en disant: « Ne laissez pas cela gâcher vos vacances, mes chéris. »

À la fin de la vidéo, il filme les femmes désemparées debout à l’extérieur du train dans le froid avec leur poméranien et plaisante: «Mon Dieu, regarde à quel point ce chien est nocif. Il allait juste terroriser le train.

À la fin du tournage, il explique que le chien avait « caca » sur le sol et bien que les femmes l’aient nettoyé immédiatement, un passager blanc a insisté pour appeler la police et les faire enlever.

Selon la politique d’Amtrak, les chiens et les chats pesant jusqu’à 20 livres peuvent voyager jusqu’à sept heures tant qu’ils sont dans un transporteur.

On ne sait pas si les femmes avaient ou non leur animal de compagnie dans une cage de transport.

Cependant, dans une autre vidéo, l’avocat a accusé le conducteur de faute professionnelle et a exigé qu’Amtrak et le département de police du Colorado mènent des enquêtes internes.

Le spectateur a continué à défendre les femmes noires et a tenté d’aller au fond des choses.

Une dernière vidéo, intitulée « Aidez les dames à rentrer chez elles » a été partagée.

Le TikToker s’approche d’un employé d’Amtrak et lui demande ce qu’il pense du retrait des femmes et n’obtient « aucun commentaire ».

L’affiche continue de se chamailler avec des employés défensifs qui disent qu’ils n’ont aucun commentaire mais offrent leurs propres opinions comme, « connaissez-vous toute la situation? »

Finalement, un travailleur commence à menacer d’appeler la police et à exiger que l’homme parte.

Il est sceptique quant à l’histoire en demandant: «Pourquoi ferait-il cela? A-t-il fait ça pour s’amuser ? en référence au chef d’orchestre.

Le travailleur affirme qu’un chien qui va à la selle dans un train est une raison valable pour expulser les propriétaires.

Le TikToker en est furieux et continue de demander des éclaircissements et est à nouveau menacé d’appeler la police.

Il semble que le travailleur fasse exactement cela, mais il n’y a aucune mise à jour sur le résultat.

Cependant, l’homme a depuis créé une page GoFundMe pour que les deux femmes rentrent chez elles pour être avec leur famille pendant les vacances.

De la part d’Amtrak, ils n’ont publié aucune déclaration concernant l’incident.

NyRee Ausler est un écrivain de Seattle, Washington, et auteur de sept livres. Elle couvre le style de vie, le divertissement et les actualités, ainsi que la navigation sur le lieu de travail et les problèmes sociaux.