Des fans royaux britanniques ont autrefois accusé la carte de Noël du prince William et de Kate Middleton de manquer de chaleur

Le prince William et Catherine, duchesse de Cambridge, se sont vraiment mobilisés pour mener la famille royale britannique dans une ère plus moderne. Ils sont félicités pour leur accessibilité et leur franchise rafraîchissante.

Cependant, les Cambridges ont été une fois accusés d’avoir sorti une carte de Noël qui manquait de chaleur.

Catherine, duchesse de Cambridge et le prince William, duc de Cambridge | Mark Cuthbert / UK Press via Getty Images)

Le prince William et Kate Middleton ont apporté des changements majeurs dans la famille royale britannique

Depuis qu’ils sont devenus les principaux visages de la famille royale, les Cambridges ont essayé de faire bouger légèrement les choses. Avec Meghan, la duchesse de Sussex et le prince Harry hors du giron royal, la monarchie a été qualifiée de rigide et immuable, mais avec un PDA subtil, des histoires plus candides et se concentrant sur leurs propres passions, les Cambridges ont essayé de changer cette perception.

«Kate et William se sont vu confier plus de nouvelles responsabilités que Charles», a déclaré une source à Us Weekly. «Le duc et la duchesse prévoient d’apporter des« changements subtils à la monarchie ». Ils n’aboliront certainement pas les traditions ou quoi que ce soit du genre, mais ils deviendront plus détendus. Comme le code vestimentaire et montrer de l’affection en public. Ils continueront d’être des défenseurs de la santé mentale, qui dans les générations précédentes est un sujet rarement discuté.

Le duc et la duchesse sont ravis de partager une nouvelle image de leur famille, qui figure sur leur carte de Noël cette année. par Matt Porteous pic.twitter.com/fz8ZnrAqbD – Le duc et la duchesse de Cambridge (@KensingtonRoyal) 16 décembre 2020

Kate Middleton a été plus ouverte et accessible

En particulier, Kate s’est vraiment mobilisée face à Megxit, essayant d’être plus accessible et plus accessible alors qu’elle se rapproche de son futur rôle de reine régente.

« Meghan a la chaleur et l’accessibilité que Diana avait, qui sont quelques-unes des qualités dont Harry est tombé amoureux quand il l’a rencontrée », a déclaré l’expert royal Leslie Carroll à Express, « Cela dit – en l’absence de Meghan, et en particulier pendant le verrouillage du coronavirus. , Kate a été obligée de passer beaucoup plus au premier plan. Même derrière son clavier et son écran d’ordinateur, elle est devenue plus visible et accessible. «

Caroll a poursuivi: «Elle est naturellement plus timide que Meghan; l’ouverture avec les étrangers ne lui vient pas naturellement, même si elle peut parler franchement de sujets qui lui tiennent à cœur, comme la parentalité.

Le duc et la duchesse de Cambridge sont heureux de partager une nouvelle photo de leur famille. L’image figure sur la carte de Noël de Leurs Altesses Royales cette année. La photographie a été prise plus tôt cette année par @ChrisJack_Getty au palais de Kensington. pic.twitter.com/p8jm6zDfl0 – Le duc et la duchesse de Cambridge (@KensingtonRoyal) 18 décembre 2017

La carte de Noël 2017 du prince William et Kate Middleton a été accusée de manquer de chaleur

Au cours des dernières années, les Cambridges ont été félicités pour leurs cartes de Noël décontractées et franches. La carte de cette année présente le duc et la duchesse et leurs trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, dans leur maison de campagne à Amner Hall. La famille est vêtue de jeans et de pulls, et le sourire euphorique du prince Louis vole absolument la vedette. Cependant, les Cambridges ont été autrefois accusés de manquer de chaleur.

Lorsque le couple royal a lancé sa carte de Noël 2017, les fans ont été surpris. Le couple royal était vêtu de tenues formelles de couleur coordonnée avec leurs enfants aînés et posait maladroitement sur la photo. Le prince Louis n’est pas encore né. L’expert en langage corporel Judi James a déclaré à Express,

C’est probablement la photo de Noël la plus déroutante, car elle manque de chaleur, d’authenticité et de spontanéité, avec William et Kate vêtus du genre de formels commerciaux que vous pourriez vous attendre à voir à Canary Wharf plutôt que dans une maison royale. Même George et Charlotte ont été coordonnés dans le thème bleu intelligent et avec William et Kate debout derrière eux, il n’y a presque aucune idée de jeu ou de plaisir.

Étant donné que la duchesse était fortement enceinte de Prine Louis en décembre 2017, il était également clair que la photo avait été prise bien avant la saison des vacances. Il semble que les Cambridges aient appris de cette affaire désastreuse «trop réfléchie».