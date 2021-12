Des fans aux yeux d’aigle repèrent des détails hilarants sur la photo de Noël de famille de David Beckham

Pour beaucoup, ce n’est qu’une douce photo de Noël de l’une des familles les plus célèbres au monde.

Mais les plus observateurs des fans auront remarqué un détail amusant dans le dernier post Instagram de Posh Spice sur les festivités de la famille Beckham.

« Bisous de Noël des Beckham ! » Posh Spice a sous-titré le post qui la voit, David et leurs enfants Brooklyn, Romeo, Cruz et Harper Seven poser devant leur sapin de Noël.