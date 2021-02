Des familles nigérianes attendent des nouvelles de 300 écolières kidnappées

Les familles nigérianes ont attendu avec anxiété des nouvelles de leurs filles enlevées après que plus de 300 écolières aient été kidnappées par des hommes armés dans une école publique du nord du pays la semaine dernière, le dernier d’une série d’enlèvements scolaires de masse dans ce pays d’Afrique de l’Ouest. Des parents inquiets se sont rassemblés dimanche à l’école, gardée par la police. Aliyu Ladan Jangebe a déclaré que ses cinq filles âgées de 12 à 16 ans étaient à l’école lorsque les ravisseurs ont fait irruption. Quatre ont été emmenés mais une s’est échappée en se cachant dans une salle de bain avec trois autres filles, a-t-il déclaré à l’Associated Press. » Nous ne sommes pas de (a) bonne humeur car lorsque vous avez cinq enfants et que vous êtes en mesure d’en avoir (juste) un. Nous remercions seulement Dieu … Mais nous ne sommes pas heureux », a déclaré Jangebe.

«Nous ne pouvons pas imaginer leur situation», a-t-il déclaré à propos de ses filles disparues. Les habitants d’un village voisin ont déclaré que les ravisseurs avaient conduit les filles à travers la ville comme des animaux, a-t-il déclaré.

Un habitant a déclaré que les hommes armés avaient également attaqué un camp militaire et un point de contrôle à proximité, empêchant les soldats de répondre à l’enlèvement massif.

Le président nigérian Muhammadu Buhari a déclaré que la priorité du gouvernement était de ramener tous les otages sains et saufs. La police et l’armée ont lancé des opérations conjointes pour secourir les filles, a déclaré Mohammed Shehu, un porte-parole de la police dans l’État de Zamfara. L’enlèvement des filles a provoqué l’indignation internationale. Le pape François a décrié l’enlèvement et a prié pour la libération rapide des filles, lors de son discours public sur la place Saint-Pierre dimanche.

» Je prie pour ces filles, afin qu’elles puissent rentrer bientôt chez elles … Je suis proche de leurs familles et d’elles », a déclaré Francis, demandant aux gens de se joindre à lui dans la prière.

La semaine dernière, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a fermement condamné les enlèvements et a appelé à la «libération immédiate et inconditionnelle des filles» et au retour en toute sécurité dans leurs familles. Il a qualifié les attaques contre les écoles de grave violation des droits de l’homme et des droits des enfants, a déclaré le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric.

Le Nigéria a connu plusieurs attaques et enlèvements de ce type ces dernières années. Samedi, 24 étudiants, six membres du personnel et huit proches ont été libérés après avoir été enlevés le 17 février au Government Science College de Kagara, dans l’État du Niger. En décembre, plus de 300 écoliers d’une école secondaire de Kankara, dans le nord-ouest du Nigéria, ont été emmenés puis relâchés. Le gouvernement a déclaré qu’aucune rançon n’avait été payée pour la libération des étudiants.

L’enlèvement le plus notoire a eu lieu en avril 2014, lorsque 276 filles ont été enlevées par les rebelles djihadistes de Boko Haram à l’école secondaire de Chibok, dans l’État de Borno. Plus de 100 de ces filles sont toujours portées disparues.

Boko Haram est opposé à l’éducation occidentale et ses combattants ciblent souvent les écoles. D’autres groupes armés organisés, appelés localement bandits, enlèvent souvent des étudiants pour de l’argent. Le gouvernement affirme que de grands groupes d’hommes armés dans l’État de Zamfara sont connus pour kidnapper contre de l’argent et faire pression pour la libération de leurs membres détenus en prison.

Les réseaux criminels du Nigéria pourraient comploter d’autres enlèvements de ce type si cette série d’enlèvements reste impunie, estiment les analystes.

« Alors que l’amélioration de la police de proximité et de la sécurité en général reste un défi à moyen et long terme, à court terme, les autorités doivent punir les responsables pour envoyer un message fort qu’il y aura une tolérance zéro à l’égard de tels actes », a déclaré Rida Lyammouri. , chercheur principal au Policy Center for the New South, un groupe de réflexion basé au Maroc.

(Cette histoire n’a pas été modifiée par le personnel de 45Secondes.fr et est générée automatiquement à partir d’un flux syndiqué.)