Des familles de vétérans afghans s’expriment : « Ce qui compte, c’est la valeur qu’il a donnée au combat »

Cette histoire parle de suicide. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes à risque de suicide, veuillez appeler la ligne de vie nationale pour la prévention du suicide des États-Unis au 800-273-8255, envoyez TALK par SMS au 741741 ou rendez-vous sur SpeakingOfSuicide.com/resources pour des ressources supplémentaires.

La désintégration rapide de la mission militaire de 20 ans en Afghanistan et la prise de contrôle du gouvernement par les talibans ont rouvert les blessures émotionnelles de nombreux vétérans de l’armée américaine et les ont laissés se demander si leur temps de service là-bas en valait la peine.

Cela a également été une période difficile pour les conjoints et les soignants des vétérans militaires qui ont servi en Afghanistan, les laissant en état d’alerte élevé alors que leurs conjoints sont aux prises avec des blessures invisibles telles que le syndrome de stress post-traumatique.

Savannah Guthrie a parlé des retombées de la prise de contrôle des talibans AUJOURD’HUI jeudi avec un trio d’épouses de militaires de la campagne Hidden Heroes de la Fondation Elizabeth Dole, qui fournit des ressources et une communauté pour les soignants militaires.

La question immédiate qu’elles et leurs maris se sont posées est une question déchirante : cela en valait-il la peine ?

Le mari de Corrine Hinton, le marin à la retraite Tyron Hinton, a subi un traumatisme crânien suite à l’explosion d’une grenade alors qu’il servait en Afghanistan.

« Est-ce que j’avais de l’importance ? Est-ce que ce que nous avons fait de l’importance ? amis, pour les Marines qu’il a ramenés à la maison dans leurs familles, cela comptait certainement », a déclaré Corrine Hinton. « Et pour lui, il y a aussi l’association marine avec le courage. On a l’impression de s’enfuir. »

Le mari de Betsy Eves, David Eves, a pris sa retraite médicale de l’armée en 2016 en raison d’un TSPT lié au combat.

« Peu importe nécessairement que nous ayons gagné ou perdu la guerre en Afghanistan, ce qui comptait pour mon mari, c’était la valeur qu’il accordait au combat », a déclaré Eves. « Et cela a semblé aider à le recadrer d’être si écrasant, et à recentrer ses efforts sur la bonté, le courage et le sacrifice que lui et ses collègues militaires ont faits alors qu’il était en fait en Afghanistan. »

Il y a également eu les émotions brutes de voir une mission de 20 ans s’effondrer rapidement en quelques jours, quelques semaines seulement avant le 20e anniversaire des attentats terroristes du 11 septembre qui ont déclenché l’invasion de l’Afghanistan.

Shawn Moore a partagé la réaction de son mari, Bryan, qui a servi dans l’armée pendant 23 ans et a effectué sept missions en Afghanistan.

« Il a été absolument en colère », a-t-elle déclaré. « C’est le plus difficile à gérer. »

Les femmes sont également très préoccupées par la santé mentale de leur mari.

« Mon premier instinct en tant que soignant était, est-ce qu’il va bien, est-ce que cela va le déclencher dans une chute où nous nous retrouverons à nouveau avec lui aux urgences à cause d’une autre tentative de suicide? » dit Eves. « J’étais en état d’alerte élevé, m’assurant qu’il allait bien. »

« Les idées suicidaires sont également énormes dans notre monde », a déclaré Moore. « Mon mari a passé sept tournées là-bas. Ce sera un événement déclencheur. Et j’attends juste ça. »

Leurs maris ont été collés à la couverture médiatique de la situation en Afghanistan.

« Il regarde les informations toute la journée, et je pense que c’est parce qu’il a été si longtemps investi dans sa vie dans cette guerre, que c’est la seule façon pour lui de se sentir encore investi », a déclaré Eves.

« Je pense que c’est ce qui est difficile », a déclaré Moore. « Je pense que nous marchons sur des épingles et des aiguilles, en nous demandant si, d’accord, quand est-ce trop? »

Regarder la situation se dérouler en Afghanistan n’a pas seulement été émouvant pour les anciens combattants, mais aussi pour leurs conjoints et soignants.

« C’est difficile », a déclaré Eves. « Mais nous ne connaissons aucun autre moyen de soutenir nos maris et nos militaires, à l’exception d’être le roc dont ils ont besoin que nous soyons. »

« Quand je regarde autour de moi à la maison, ce qui me touche vraiment, c’est ma fille de 10 ans et la façon dont elle se nourrit de son anxiété, et cela me fait plus mal au cœur que tout », a déclaré Moore.

Ils sont reconnaissants de s’appuyer les uns sur les autres pendant cette période.

« Je ne serais pas dans un bon endroit pour la santé mentale sans les soignants autour de moi », a déclaré Moore.

« Cela amène immédiatement mon humeur à un endroit où comme, ‘D’accord, j’ai compris, nous sommes dans le même bateau, nous vivons cela ensemble et nous allons surmonter cela en nous soutenant les uns les autres' », a déclaré Eves. .

Les trois femmes ont également partagé ce qu’elles voulaient entendre des représentants du gouvernement du niveau fédéral jusqu’au niveau local.

« J’apprécierais qu’on reconnaisse qu’ils souffrent et qu’ils sont attachés à leur santé mentale et à leur bien-être », a déclaré Eves.

« Il est important de réaffirmer avec un véritable sentiment de compassion et de compréhension que nos anciens combattants comptent, que leurs expériences comptent, que leur service compte », a déclaré Hinton.

« Et ce n’est pas seulement au niveau national, nous devons également entendre dans nos communautés », a déclaré Moore. « Ils doivent se faire un devoir de dire que votre temps de service en Afghanistan a compté, non seulement pour l’ancien combattant, mais pour les membres de la famille et les soignants. Nous vous voyons aussi. »