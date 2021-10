Des experts révèlent que le tueur de hors-bord Jack Shepherd a « simulé » des remords pour cacher sa culpabilité

Des experts ont parlé des larmes de crocodile du tueur de hors-bord Jack Shepherd lors d’un entretien avec la police, affirmant qu’ils pensaient qu’il avait » simulé » la tristesse et les remords pour se distancier de la culpabilité après un accident dans lequel il a été impliqué a tué Charlotte B, 24 ans.rangé.

Après la nuit d’abus d’alcool, il l’a emmenée sur la Tamise sur son mal entretenu vedette, conduire à plus de deux fois la limite de vitesse avant thé ont été tous les deux jetés du navire quand il a heurté un obstacle sous-marin et a chaviré.

Le berger était plus tard accusé d’homicide involontaire par négligence et condamné à six ans de prison.