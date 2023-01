Des experts médicaux expliquent la «  phase de choc gelé  » d’une colocataire survivante d’étudiants tués de l’Idaho qui a déclaré avoir vu un tueur

L’une des colocataires survivantes qui vivaient dans la maison où quatre étudiants de l’Université de l’Idaho ont été tués a déclaré aux enquêteurs qu’elle s’était presque retrouvée face à face avec un homme masqué cette nuit-là et était entrée dans une « phase de choc gelé », une réponse d’experts médicaux. rare dans des situations potentiellement menaçantes.

La police a initialement déclaré que les colocataires survivants, Dylan Mortensen et Bethany Funke, étaient censés dormir pendant les coups de couteau, mais les dossiers judiciaires non scellés jeudi ont révélé que Mortensen, identifié comme DM dans un affidavit, a rencontré le suspect alors qu’il s’enfuyait de la maison à Moscou, Idaho .

Brian Kohberger, étudiant au doctorat en criminologie à l’université voisine de l’État de Washington à l’époque, a été inculpé de quatre chefs de meurtre dans la mort en novembre de Madison Mogen, 21 ans ; Kaylee Gonçalves, 21 ans; Xana Kernodle, 20 ans ; et Ethan Chapin, 20 ans.

En haut à gauche, Kaylee Goncalves, Madison Mogen, Ethan Chapin et Xana Kernodle.

Selon l’affidavit, Mortensen « a décrit la silhouette comme 5’10 » ou plus, un homme, pas très musclé, mais athlétique avec des sourcils broussailleux. L’homme est passé devant DM alors qu’elle se tenait dans une « phase de choc gelé ». L’homme se dirigea vers la porte arrière coulissante en verre. DM s’est enfermée dans sa chambre après avoir vu l’homme.

Près de huit heures plus tard, vers midi, les autorités ont été appelées depuis un téléphone portable appartenant à l’un des colocataires, selon des documents judiciaires. On ne savait pas qui avait passé l’appel.

Ce qui a été décrit comme une «phase de choc gelé» pourrait relever d’un certain nombre de réponses traumatiques aiguës, telles que la dissociation et l’immobilité tonique, qui sont généralement provoquées dans des scénarios stressants, ont déclaré des experts vendredi.

Cela se résume à la réponse humaine de base de combat, de fuite ou de gel lorsque les gens croient qu’ils pourraient être menacés, a déclaré le Dr Judith F. Joseph, professeur adjoint clinique de psychiatrie à la Grossman School of Medicine de l’Université de New York à NYU Langone Health.

« Lorsque votre corps est en état de choc et que vous pensez que vous allez mourir ou que vous pensez que vous êtes dans une situation menaçante, l’adrénaline fait monter en flèche votre système nerveux sympathique et décolle, et vous pouvez ressentir un état figé où consciemment vous savez ce qui se passe. , mais alors un mécanisme d’adaptation vous permet de vous dissocier », a déclaré Joseph.

Les personnes qui en ont fait l’expérience ont déclaré qu’elles avaient l’impression de ne pas faire partie de leur corps, un état provoqué par un choc traumatique, a-t-elle déclaré. « Les gens peuvent se dissocier pendant des heures, surtout s’ils ont subi un traumatisme grave », a déclaré Joseph, ajoutant que leur esprit vagabondait vers un autre endroit pour s’éloigner du traumatisme ou de la peur.

Mortensen et Funke ont décrit dans des déclarations la douleur qu’ils ont ressentie après la perte de leurs amis et colocataires.

« Ma vie a été grandement impactée d’avoir connu ces quatre belles personnes », a écrit Mortensen, « mon peuple qui a changé ma vie de tant de façons et m’a rendu si heureux. »

Mortensen a déclaré avoir entendu Goncalves jouer avec son chien vers 4 heures du matin, puis peu de temps après, avoir entendu sa colocataire dire : « Il y a quelqu’un ici », selon les documents judiciaires.

Puis, dit-elle, elle a entendu des pleurs depuis la chambre de Kernodle et une voix masculine disant « quelque chose comme ‘ça va, je vais t’aider' », selon l’affidavit.

Sur la base de preuves médico-légales et d’entretiens, les enquêteurs pensent que les quatre victimes ont été tuées entre 4 h et 4 h 25.

À 11 h 58, un appel au 911 a été passé depuis le téléphone portable de l’un des colocataires survivants demandant de l’aide pour une « personne inconsciente », selon des documents judiciaires.

« Il est possible que ce qui s’est passé avec elle soit qu’elle soit entrée dans un état de dissociation et qu’elle était juste un peu confuse et choquée et qu’elle ne comprenait pas vraiment ce qui se passait », a déclaré le Dr Akeem Marsh, professeur clinicien de psychiatrie à l’Université de New York Grossman. École de médecine de NYU Langone Health, faisant référence à Mortensen.

« Dans ces états, l’esprit se ferme vraiment pour se protéger. »

Marsh a déclaré qu’une personne pouvait n’avoir « aucune notion du temps, tant d’heures auraient pu s’écouler, et vous ne savez même pas ce qui s’est passé jusqu’à ce que vous reveniez enfin à la réalité et réalisiez que quelque chose s’est passé ».

Ce sont toutes des réponses à un choc traumatique, a-t-il dit, qui pourraient altérer les capacités cognitives, y compris la prise de décision. Il a déclaré que les survivants pourraient continuer à ressentir des symptômes de choc, qui pourraient persister pendant des semaines après le traumatisme, d’autant plus que leur prise de conscience de ce qui s’est passé augmente.

Emily Dworkin, professeure adjointe de psychiatrie et de sciences du comportement à la faculté de médecine de l’Université de Washington, a déclaré qu’une autre réponse courante déclenchée par la « phase de choc gelé » de Mortensen pourrait être l’immobilité tonique, un état semblable à la paralysie.

« Vous êtes en quelque sorte complètement fermé tout en étant toujours capable d’encoder ce qui se passe, donc vous traitez toujours activement ce qui se passe dans l’environnement, mais votre capacité à y répondre est arrêtée », a-t-elle déclaré.

L’immobilité tonique peut durer des heures chez certaines personnes, dit-elle.

« Bien que vous puissiez encore vous souvenir de ce qui s’est passé, vous ne pouvez pas agir en réponse à cet environnement, vous ne pouvez donc pas vous battre, vous ne pouvez pas fuir, vous pouvez peut-être faire de petites choses, mais beaucoup de ces réponses plus importantes à une menace soit en quelque sorte fermée », a-t-elle déclaré.

Dworkin a souligné que toute spéculation sur l’état d’esprit « l’interprète à travers le prisme de ce que nous savons maintenant » par rapport à ce que Mortensen savait sur le moment.

« Il existe de nombreuses interprétations possibles de son point de vue sur ce qui se passait à ce moment-là », a-t-elle déclaré.

« Étant une personne vivant dans une maison avec des colocataires d’âge universitaire avec des invités entrant et sortant, il n’est probablement pas rare d’entendre des bruits et de voir des gens que vous ne reconnaissez pas tôt le matin », a-t-elle déclaré.

« Entendre un bruit étrange ou voir un homme que vous ne reconnaissez pas peut être surprenant mais pas nécessairement hors du domaine de la normale, et beaucoup de gens se diraient en quelque sorte qu’ils réagissent de manière excessive et s’en dissuaderaient s’ils avaient peur. Il y a différentes choses qui pourraient fonctionner avec son état gelé, et je pense que toutes seraient raisonnables.

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.