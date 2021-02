Des étudiants universitaires se disputent avec la police à Istanbul au milieu des manifestations en cours contre le recteur nommé par Erdogan et les droits des LGBT (VIDEO)

Des affrontements ont éclaté à Istanbul entre la police et des étudiants manifestant contre la nomination d’un nouveau recteur dans leur université et exigeant la libération de militants LGBT.

Des images publiées par l’agence vidéo de RT Ruptly montrent des étudiants et des policiers se bousculant lors d’un affrontement houleux à l’Université de Bogazici, à Istanbul. Les officiers ont utilisé des boucliers anti-émeute pour contenir la foule, et l’un d’eux a été vu en train de donner des coups de poing à un manifestant. Au milieu des cris et des échauffourées isolées, plusieurs manifestants ont été filmés en train d’être détenus et escortés dans des fourgons de police. Un clip montre une femme âgée implorant la police alors qu’elle procédait à des arrestations.

Les manifestations dans la prestigieuse université de recherche ont commencé il y a près d’un mois, après que le président turc Recep Tayyip Erdogan a nommé Melih Bulu, un universitaire et homme politique qui soutient le parti Justice et développement (AK) d’Erdogan, comme recteur de l’institution.

Les manifestants étudiants, qui ont été rejoints par certains professeurs, affirment que cette nomination n’était pas démocratique et ont exhorté le gouvernement à leur permettre de nommer leur propre recteur.

La situation est devenue plus instable après que les manifestants ont accroché une œuvre d’art près du nouveau bureau du recteur représentant la Kaaba, à La Mecque – un lieu saint islamique – et des photos du drapeau arc-en-ciel LGBT. Samedi, quatre étudiants ont été arrêtés et inculpés de «Incitation à la haine» pour afficher l’image.

Lors d’une manifestation lundi, des manifestants à l’université ont exigé la libération des étudiants détenus. La police a procédé à 159 arrestations après que la foule aurait refusé de se disperser, bien que la plupart des manifestants aient été libérés le lendemain.

Les troubles en cours ont incité Erdogan à dénoncer les militants. Dans un discours vidéo diffusé lundi, il a déclaré aux partisans du parti AK que le mouvement politique conservateur «Porter nos jeunes vers le futur, non pas en tant que jeunes LGBT, mais en tant que jeunes qui existaient dans le glorieux passé de notre nation.»

L’homosexualité est légale en Turquie, mais le mouvement islamique conservateur dirigé par Erdogan est devenu de plus en plus hostile aux droits des LGBT.

