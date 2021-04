Des étudiants de New York protestent contre la police scolaire en surprenant une réunion du conseil municipal en silence

Lors d’une réunion du conseil municipal à New York le mardi 23 mars, où le budget de la ville était censé être le principal objectif, le comité de l’éducation et un grand groupe d’étudiants ont pris le relais. Ils avaient quelque chose à dire.

Le sujet? Police scolaire.

Et qui est mieux placé pour s’attaquer aux effets de la police scolaire que les élèves eux-mêmes?

Plus de vingt enfants, âgés de lycée et moins, étaient sur l’appel Zoom quand il a ouvert pour un témoignage public. Chacun a raconté comment la police scolaire avait eu un impact négatif sur leur expérience à l’école ou mis en danger leur bien-être.

Ensuite, la plupart des étudiants ont récité ce qui semblait être des phrases coordonnées qui permettaient à tous les participants de savoir qu’ils utiliseraient le reste de leur temps alloué pour s’asseoir en silence afin de respecter tant de personnes dont la voix a été réduite au silence par la ville.

Les citations des étudiants dans les tweets ci-dessous prouvent à quel point la voix de ces enfants était puissante.

Chaque étudiant disposait de deux minutes pour les commentaires publics. Chaque élève a passé la plupart de ses deux minutes assis dans un silence complet sous les yeux des membres du conseil municipal. Parfois, ils semblaient quelque peu contrariés par le détournement de leur agenda.

Les étudiants y ont participé dans le cadre d’un effort coordonné mené par une coalition d’organisations de jeunesse pour lutter contre ce qu’ils considèrent comme un problème croissant de maintien de l’ordre dans les écoles.

À titre d’information, la résolution 1584 figurait au rôle, qui prévoyait 450 millions de dollars de financement pour la police scolaire.

– Campagne Dignité dans les écoles NY (@DSC_NY) 25 mars 2021

Les parents, les enseignants, les étudiants et les organisations composées des trois étaient catégoriquement opposés à la proposition, qui venait directement du bureau du maire, d’ajouter ces fonds au budget.

Pendant ce temps, seulement 30 millions de dollars ont été alloués aux «besoins sociaux, émotionnels et comportementaux» des élèves.

Pour ce groupe et d’autres organisations à but non lucratif, c’est totalement inacceptable.

«Alors que le conseil municipal de New York continue de délibérer sur le budget», ont-ils déclaré dans un communiqué de presse, «nous appelons les décideurs à se départir de manière significative du financement des structures racistes qui nuisent aux jeunes et à réinvestir dans des systèmes de soins et de soutien.»

La ville voit les choses différemment. La résolution elle-même s’appelait «Le plan de collaboration pour la réforme et la réinvention de la police de New York» et a été adoptée en réponse au décret n ° 203 du gouverneur Cuomo de New York, qui ordonnait à chaque gouvernement local de l’État de «réformer et de réinventer leur force de police. »

Le plan du maire DeBlasio impliquait plusieurs séances de rétroaction et d’écoute dans une version continue s’étalant sur plusieurs dates. En tout, il y a eu plus de 85 réunions et mairies.

La résolution déclare:

«Pour briser le pipeline école-prison, la ville accordera la priorité à la santé et au bien-être des jeunes tout en minimisant l’exposition potentielle aux traumatismes dans les écoles de la ville en investissant dans les ressources humaines et les pratiques tenant compte des traumatismes, en transférant les agents de sécurité scolaire du NYPD au département. de l’éducation et de les recycler, et réviser les politiques qui régissent la sécurité à l’école. »

Du point de vue du bureau du maire, les objectifs sont de dépénaliser la pauvreté et de fermer le «pipeline école-prison» et de guérir le traumatisme des méfaits du passé. En fin de compte, la résolution a été adoptée.

Mais tout le monde n’achète pas les points de discussion de la ville.

L’article continue ci-dessous

«Nous croyons aux écoles de la ville de New York et exigeons qu’elles reçoivent le financement nécessaire pour mettre en place des systèmes et des pratiques de sécurité», a écrit la campagne Dignité dans les écoles, «où les membres de la communauté Black and Brown ont accès à des emplois bien rémunérés en milieu scolaire qui ne fait pas de la police.

Le chapitre new-yorkais de l’ACLU rapporte qu’au cours de l’année scolaire 2011-2012, 882 élèves ont été arrêtés dans les écoles.

95% des élèves arrêtés dans les écoles étaient noirs ou hispaniques.

Au même moment où cette résolution a été adoptée, le conseil a également fait des efforts pour forcer les officiers du NYPD à vivre dans la ville et a mis fin à l’immunité qualifiée. Cela fait partie d’un effort plus large des militants pour réformer la police.

La lutte se poursuit, les deux parties s’efforçant de se rencontrer dans un lieu que toutes les parties jugent acceptable. Pour l’instant, cependant, la ville est la cible d’une grande couverture médiatique négative sur leurs derniers efforts.

Avec plus d’officiers déployés dans les écoles en raison des fusillades constantes et pour la sécurité générale, ce n’est pas un problème qui sera résolu de sitôt. Et pourtant, la confiance du public dans la police s’érode.

(Si vous vous interrogez sur le rôle du conseil municipal de New York dans l’éducation, regardez la vidéo ci-dessous.)

Les étudiants de la réunion Zoom du conseil municipal devraient être félicités pour leur engagement civique et le militantisme dont ils ont fait preuve le 23, même si leurs efforts n’ont pas eu l’effet escompté.

La résolution a été adoptée.

Espérons qu’ils restent habilités et enhardis malgré ce fait, et continuent de se coincer dans les politiques publiques pour les années à venir.

Kevin Lankes, MFA, est éditeur et auteur. Sa fiction et non-fiction sont apparues dans Here Comes Everyone, Pigeon Pages, Owl Hollow Press, The Huffington Post, The Riverdale Press, etc.