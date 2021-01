Des étudiants chantent des chansons de Metallica pour protester contre le conservatisme | 45S

Rock présent. Lors d’une série de manifestations étudiantes à Istanbul, en Turquie, Les manifestants ont joué des chansons de Metallica pour haranguer et faire entendre leur voix.

Les événements se sont produits à l’Université de Bogazici, où certains événements ont déclenché le mécontentement de ses étudiants. Recep Tayyip Erdogan, président de la nation asiatique, a nommé Melih Bulu, membre du Parti de la justice et du développement, une organisation conservatrice, comme recteur.

Après cela, des milliers d’étudiants ont manifesté leur mécontentement en descendant dans la rue pour défiler et en appelant à la démission du nouveau recteur. Dans le même temps, il y avait aussi plusieurs détenus et même des affrontements.

C’est dans ce contexte que certains ont commencé à jouer la chanson « Marionnettiste », « Triste mais vrai », entre autres selon une vidéo diffusée sur YouTube.

Cela a atteint les yeux du nouveau recteur, qui, même lors d’une interview, a indiqué que le rock coule dans ses veines, se déclarant fan de Metallica. « Je suis un recteur qui écoute du hard rock, j’écoute Metallica », dit-il.

Est-ce qu’il démissionne? Cela peut-être que nous verrons plus tard. Pour le moment, on ne peut que savoir que le rock était présent, encore une fois, dans les mouvements sociaux et le mécontentement populaire comme un exemple de plus que la musique fait partie de notre vie.