Des éponges arctiques rampent autour du fond marin et laissent d’étranges traînées brunes pour le prouver

Les scientifiques ont enregistré la première preuve d’éponges des grands fonds marins rampant sur le fond marin, après avoir pris des photos de traces brunes bizarres laissées par les créatures étonnamment mobiles dans le Arctique .

Les éponges sont l’un des plus anciens groupes d’animaux trouvés sur Terre , datant d’environ 600 millions d’années au Période précambrienne . Les scientifiques avaient longtemps supposé que ces animaux coloniaux – qui forment des squelettes denses mais poreux sur le fond marin – étaient sédentaires et incapables de se déplacer, bien que certaines éponges incrustantes qui poussent autour des roches atteignent une mobilité limitée en remodelant leur corps de manière glissante.

En 2016, un groupe de chercheurs à bord du navire de recherche brise-glace Polarstern a utilisé des caméras remorquées pour capturer des séquences vidéo du fond marin de Langseth Ridge – une région mal étudiée de l’océan Arctique et recouverte en permanence de glace de mer – à une profondeur comprise entre 2300 et 3300. pieds (700 à 1000 mètres). Là, ils ont découvert l’un des groupes d’éponges les plus densément peuplés jamais vus. Ils ont également repéré plusieurs sentiers bruns inhabituels derrière les invertébrés, suggérant que ces éponges arctiques sont capables de ramper autour du fond marin, a rapporté l’équipe dans un nouveau document de recherche.

« Les sentiers sont constitués de spicules, ou d’épines, que l’éponge peut faire pousser », a déclaré le co-auteur Autun Purser, écologiste des grands fonds à l’Institut Alfred Wegener du Centre Helmholtz pour la recherche polaire et marine en Allemagne. La science. «L’éponge semble se dilater le long de ces épines, puis se contracter vers la nouvelle position déplacée. Au cours de ce processus, certaines épines se détachent, formant des traînées.

Les chercheurs soupçonnent que d’autres espèces d’éponges rampent également autour du fond marin.

Une figure du document de recherche montre des traînées typiques d’éponges d’éponges. (Crédit d’image: équipe AWI OFOBS, PS101; Morganti et al./Current Biology)

Éponges secrètes

Trois espèces d’éponges – Geodia parva, Geodia hentscheli et Stelletta rhaphidophora – ont été trouvés à Langseth Ridge, ce qui en fait l’endroit le plus au nord où les éponges ont jamais été trouvées, a déclaré Purser. « Même ici, sous la glace permanente, une communauté d’éponges dense peut exister. »

Bien qu’ils soupçonnent qu’ils pourraient trouver des éponges dans la région, Purser a déclaré qu’ils « ne s’attendaient pas à autant [sponges] et certainement pas qu’ils montreraient des signes de mobilité. «

Les traînées de spicules mesuraient quelques centimètres de haut et plusieurs pieds de long. Ils ont montré non seulement que les invertébrés coloniaux pouvaient ramper autour du fond marin, mais aussi qu’ils pouvaient changer de direction en se déplaçant et même monter des côtes. Les sentiers sont apparus dans près de 70% des images du fond marin contenant des éponges vivantes, ce qui suggère que les sentiers – et donc le mouvement – étaient communs, selon les chercheurs. dit dans un communiqué .

L’équipe soupçonne que les éponges pourraient se déplacer pour rechercher des points d’alimentation optimaux – les éponges sont des animaux filtreurs qui consomment de minuscules morceaux de matière organique en suspension dans la colonne d’eau – en raison d’un manque de nourriture dans les eaux arctiques couvertes de glace en permanence. . Cependant, les éponges juvéniles étaient plus susceptibles de quitter les sentiers, ce qui suggère que les jeunes éponges pourraient essayer de trouver un bon endroit pour s’installer plus tard dans la vie.

«Nous pensions que les éponges s’installaient quand elles étaient juvéniles, puis devaient supporter les conditions où elles s’installaient», a déclaré Purser. « Il semble maintenant que, du moins certaines espèces, peuvent se déplacer si elles sentent que les conditions ne sont pas bonnes. »

Les chercheurs pensent également que d’autres espèces d’éponges pourraient présenter des comportements similaires.

« Je pense que probablement plus d’éponges peuvent bouger que nous ne l’imaginons; nous ne l’avons tout simplement pas vu », a déclaré Purser.

Quant à savoir pourquoi plus de sentiers d’éponges n’ont pas été trouvés dans d’autres parties du monde, a déclaré Purser, c’est peut-être parce que, dans la plupart des habitats du fond marin, les sédiments s’accumulent probablement aussi rapidement que les éponges peuvent se déplacer, de sorte que les sentiers sont recouverts comme le les éponges les fabriquent. Mais dans l’Arctique, la couverture de glace de mer réduit la quantité de sédiments accumulés sur le fond marin, principalement parce qu’il n’y a pas de production primaire à la surface pour y contribuer.

L’étude a été publiée en ligne le 26 avril dans la revue Biologie actuelle .

